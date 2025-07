Bajo la impecable producción de Martín Grossi, Latin Models celebró su esperado desfile «alfombra rosa» en el emblemático Radisson Victoria plaza, donde 170 modelos brillaron en una vibrante pasarela que fusionó moda, creatividad y profesionalismo.



El evento fue conducido por Nico Cero Uno, junto a Agus Rodríguez, directora de la academia, quienes guiaron al público a través de una tarde llena de emoción y estilo. La música en vivo estuvo a cargo de DJ Flow, quien acompañó cada pasada con el ritmo perfecto, elevando aún más la energía del desfile.



Las modelos desfilaron para una amplia variedad de marcas destacadas como Paela, Carostore, Kapuyo, So Cippo, Hola Marti, Paola Santos, Dolce Ragazza, Viceversa, Rent Glow Store, Calma by Furia, Princesa by Fitness, Kreta, Mariola Accesorios, además de los sofisticados lentes de Óptica Nova y los coloridos accesorios de PAW, entre muchas otras.



Desde la entrada, la experiencia fue inolvidable. Los creativos de SOS Cabinas sumaron alegría con sus cabinas interactivas, mientras que el público disfrutó de obsequios de PAW, Dolce Ragazza, Estética VM, las deliciosas donas de WTF Donas y la presencia de Planet01, que compartió detalles sobre la experiencia internacional que próximamente vivirán las modelos en la ciudad de Nueva York.



En la coordinación general, Lupe Madero, profesora y mano derecha de Agus Rodríguez, estuvo involucrada en cada detalle, asegurando que todo saliera a la perfección. Por su parte, la más reciente incorporación al staff, Victoria González, cubrió todo el evento como Community Manager, registrando y compartiendo los mejores momentos para redes sociales.



El backstage se vivió con gran compañerismo y profesionalismo, gracias al apoyo incondicional de exalumnas que, como en cada edición, colaboraron de forma incansable. A todas ellas, Latin Models les extiende un profundo y sentido agradecimiento.



Una vez más, Latin Models demuestra por qué es una plataforma de referencia en la formación y proyección de nuevas generaciones de modelos, consolidando un espacio donde la moda, el aprendizaje y la pasión se encuentran.