El primer gran desfile de la temporada de Punta del Este se realizó en Punta

Shopping y tuvo un propósito solidario: recaudar fondos a beneficio de CEREMA, el Centro de Rehabilitación que brinda atención gratuita a personas con discapacidad motriz y neurológica en todo el país y la región.

En un formato inédito, las escaleras mecánicas del shopping se transformaron en pasarela, por donde desfilaron 50 modelos provenientes de Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este, junto a destacadas figuras y celebridades del Río de la Plata.

La producción general del evento estuvo a cargo de Mirian Botello (Botello

Producciones), mientras que la producción de moda y estilismo fue responsabilidad de la reconocida productora Sol Miranda. La conducción estuvo en manos de

Eunice Castro, y el desfile se transmitió en vivo por Antel TV (Canal 2) para todo Uruguay y por el streaming oficial de Apstra y Radio TU para la Argentina.

Más de un centenar de personas asistieron al evento y también participaron del espacio VIP, donde se hicieron presentes autoridades departamentales, empresarios y figuras del ambiente cultural y social.

El presidente de CEREMA, Gustavo Borhtagaray, expresó su emoción y orgullo

“por la solidaridad no solo de los uruguayos, sino también de los argentinos que se sumaron a esta causa y por todo el público que se sumó a disfrutar de este espectáculo que nos sorprendió a todos”.

Participaron 22 marcas que vistieron la pasarela con las últimas tendencias:

Renner, Indian, Lolita, Columbia, Crocs, New Balance, Hering, La Dolfina, Límite,

Miss Carol, Calzado Stadium, Mix Up, Cuatro Ases, Zingarara, BAS, Under Armour,

Legacy, Umbro, Guapa, Sportife, Inbox, Harrington, Daniel Cassin y Tits, Once Calzados, entre otras.

Las agencias de modelos que desfilaron fueron Strawberry (Punta del Este), SM Model (Misiones), con la participación especial de la top model internacional Serena Brenner, y Mililiares (Córdoba, Argentina).

El equipo de belleza estuvo integrado por las maquilladoras Celeste González (Mud Studio) y Laura Rojas, y los peinados fueron realizados por el staff de Urban Cut de Punta Shopping.

Acompañaron en pasarela y generando sinergias muy divertidas entre los asistentes al desfile, los participantes de Gran Hermano Argentina, Ulises, Luciana y Marcelo, quienes se sumaron a la causa con entusiasmo.

El evento contó con el apoyo institucional del Ministerio de Turismo de Uruguay, la

Intendencia de Maldonado, los municipios de Punta del Este y Maldonado, la Junta

Departamental de Maldonado, el Aeropuerto de Punta del Este, así como de grandes hoteles y empresas como Sea View, Hotel Playa Brava, Parrillada Juan Pérez, Talar, Chef Pedro Jung, McDonald’s, Buquebus, Tilsen, Ulbrika y Dra.Gigliani Ferreira, entre otros.

Todo lo recaudado —tanto por instituciones, empresas como por aportes particulares— fue destinado directamente a CEREMA, que depende en un 50% de donaciones y acciones solidarias para poder continuar brindando su atención gratuita y especializada en rehabilitación física, psicológica y del lenguaje a

pacientes mayores de 15 años con lesiones medulares o daño encefálico.

La Pasarela Solidaria Punta Shopping no solo marcó el inicio de la temporada de desfiles en Punta del Este, sino que también reafirmó que la moda puede ser una herramienta de ayuda y compromiso social.