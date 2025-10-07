Cerro Largo ya tiene a sus 20 finalistas rumbo al certamen “Señora de las 4 Décadas” 2025, instancia que elegirá a la representante departamental que competirá en la gran final en Punta del Este a finales de este año.

Como gran novedad, en esta edición se suma una nueva categoría: “Señoras de 5 Décadas”, que permitirá también seleccionar a la representante de Cerro Largo para la final nacional en Rocha.

La organización está a cargo de Vicky Ramos Ortiz, quien nuevamente lidera esta propuesta, ya que no es la primera vez que impulsa el certamen en Cerro Largo. Con su esfuerzo y dedicación, ha logrado consolidar un espacio que enaltece a la mujer arachana y la proyecta a nivel nacional.

Las participantes han venido preparándose intensamente en la Academia Vicky Ramos Ortiz, donde reciben formación en pasarela, foto pose, imagen personal, oratoria y turismo, herramientas clave que potencian su confianza y proyectan la imagen de la mujer de nuestro departamento con orgullo y elegancia.

Para esta etapa de fotografías oficiales, las señoras fueron maquilladas en la propia Academia por las alumnas del Curso de Maquillista Profesional, bajo la guía de la docente Mara Campelo, lo que aporta además un espacio de práctica y experiencia real para futuras profesionales del maquillaje.

En esta jornada especial también nos acompañó la actual Señora de las 4 Décadas de Cerro Largo, María Noel Ibáñez, quien se prepara para entregar la corona y ceder su lugar a la nueva representante del departamento.

El certamen se llevará a cabo el 19 de octubre a las 19:30 horas en el prestigioso Centro Unión Obrero, un lugar ideal para este tipo de eventos, no solo por su comodidad y amplitud, sino también por su rica historia patrimonial, que forma parte de la identidad cultural de nuestro querido Cerro Largo.

Las entradas anticipadas ya están a la venta, para quienes quieran asegurar su lugar en una noche que promete ser inolvidable.

Más allá de la competencia, este certamen tiene como objetivo principal fomentar el encuentro entre mujeres y fortalecer sus valores, ofreciendo un espacio de crecimiento personal, inspiración y celebración.

Muy pronto, Cerro Largo conocerá a las mujeres que lo representarán en estas importantes finales nacionales, donde la belleza, la actitud y la esencia de cada participante serán protagonistas.