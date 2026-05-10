Punta del Este se vistió de gala para recibir un encuentro donde la moda y la historia familiar se fusionaron en una tarde inolvidable.

El exclusivo entorno de Teodoro Puerto fue el escenario perfecto para el desfile “A la Hora del Té”, una jornada que superó todas las expectativas. Bajo la conducción y organización de Walkiria Mielech, el evento se desarrolló con una fluidez y sofisticación admirables, reafirmando el porqué estos encuentros son el corazón social de la temporada.

Un Hito en la Moda: 55 Años de Casacuero

El punto más emotivo de la tarde fue la celebración de los 55 años de trayectoria de Casacuero. Esta emblemática empresa familiar demostró por qué sigue dejando huella con su talento y pasión. A través de una colección simplemente maravillosa, el público apreció un legado que ha pasado de generación en generación, bajo la mirada creativa de Susana Manta, Gabriela Salustio y Renata Zarate.

Talento sobre la Pasarela

Bajo la producción integral de Walkiria Mielech, la pasarela cobró vida con el carisma y profesionalismo de un staff de modelos de primer nivel:

Micaela Rodríguez

Claudia Galván

Martina Caballero

Julieta Carsin

Morena Collmer

Sheraldin Soria

Un Éxito Compartido



El desfile “A la Hora del Té” en Teodoro Puerto celebró los 55 años de Casacuero bajo la organización y producción de Walkiria Mielech, destacando la colección de Susana Manta, Gabriela Salustio y Renata Zarate. El evento reafirmó su posición en la moda de Punta del Este con una puesta en escena que incluyó modelos destacadas como Micaela Rodríguez y Claudia Galván. Agradecemos a Walkiria Mielech por su visión y compromiso, y a todo el equipo de Casacuero por su inalcanzable dedicación.



