De las pasarelas de Punta del Este al debut actoral en «Muerte en el escenario» y una nueva misión internacional en Brasil de la mano de Vizzano.

MONTEVIDEO – Tras una temporada estival consagratoria en Punta del Este, donde compartió pasarela con figuras de la talla de Pampita y Valeria Mazza, Lola de los Santos consolida su presente multifacético. La modelo y Miss Universo Uruguay 2020 regresa a la capital para encarar un año de transformación profesional marcado por el teatro, la televisión y la representación internacional.

🎭 Un debut desafiante: Del feed a las tablas

El 2024 marca un hito en la carrera de Lola con su esperado debut en el teatro. La modelo se integra al elenco de la obra «Muerte en el escenario», donde interpretará a una influencer, un rol que conecta su realidad profesional con la ficción de manera orgánica.

El desafío: «Es un proyecto muy exigente que marca mi primera vez actuando frente a un público en vivo», afirma Lola.

«Es un proyecto muy exigente que marca mi primera vez actuando frente a un público en vivo», afirma Lola. Consolidación en TV: Paralelamente, celebra su quinto año consecutivo en el exitoso formato «¿Quién es la máscara?», un camino que inició en «Trato Hecho» y que la ha establecido como una figura clave en la parte actoral del programa.

👠 Rumbo a Brasil con Vizzano

Por segundo año consecutivo, la proyección internacional de Lola sigue en ascenso. Ha sido seleccionada nuevamente por la prestigiosa marca de calzado Vizzano y Calzados Beira Rio para viajar a Brasil.

El evento: Un desfile de alto impacto donde se presentarán las nuevas colecciones globales ante la mirada de la industria de la moda.

Un desfile de alto impacto donde se presentarán las nuevas colecciones globales ante la mirada de la industria de la moda. Representación uruguaya: Lola integrará la exclusiva delegación de influencers uruguayas que asistirán al evento, compartiendo espacio con destacados creadores de contenido de todo el mundo y reafirmando su estatus como referente de estilo en la región.

✨ Sobre Lola de los Santos

Nacida en Paysandú como Tania Magdalena de los Santos Biccò, Lola es reconocida por su versatilidad y compromiso. Con más de 20 certámenes internacionales en su haber, representó a Uruguay en Miss Universo 2020 (Miami) con un mensaje histórico de inclusión.

Su trayectoria actual incluye: