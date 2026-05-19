Una obra que celebra la transformación compartida a través de relatos íntimos y humanos sobre la clínica psicológica.

Montevideo – Con el respaldo de más de treinta años de trayectoria clínica, la Dra. Carmen Chiesa presenta su más reciente obra: De fobias, miedos y amores, aprendiendo con mis pacientes. Más que un texto académico, el libro es un testimonio vibrante de quien ha encontrado en la psicoterapia un espacio de alegría y descubrimiento mutuo.

En esta entrega, Chiesa propone una visión humana de la terapia, donde los vínculos no ocurren por azar, sino como oportunidades singulares de transformación. A diferencia de los manuales convencionales, aquí no se exponen «casos» fríos ni explicaciones cerradas. La autora utiliza relatos sencillos y respetuosos para recorrer la experiencia viva de sus pacientes, presentando historias encarnadas de miedos y afectos.

“Cada paciente aparece como un maestro involuntario y cada sesión como un aprendizaje mutuo”, sostiene la autora, cuya alegría por el oficio es palpable en cada página para quienes han seguido de cerca su proceso de escritura y su recorrido profesional.

De fobias, miedos y amores es, en esencia, una invitación a detenerse y escucharse. La Dra. Chiesa guía al lector a reconocer que, incluso en los momentos donde el miedo parece tener el control, siempre existe una fuerza silenciosa que busca sentido, verdad y, sobre todo, amor.

El libro ya se encuentra disponible y promete ser una lectura esencial tanto para profesionales de la salud mental como para cualquier persona interesada en la profundidad del alma humana.

Sobre la autora:

La Dra. Carmen Chiesa cuenta con más de tres décadas de experiencia en el trabajo clínico, destacándose por su enfoque humano y su profunda dedicación a los procesos de transformación personal a través del vínculo terapéutico.