La renovación de la marca responde de forma deliberada a la impresionante trayectoria de la firma, que ahora gestiona más de $33 mil millones en activos a través de una red de más de 500 profesionales de inversión.

Con el lema “Tu pasaporte a posibilidades” la marca ahora destaca el papel de Insigneo como puente hacia los mercados de capitales globales para clientes internacionales y la naturaleza colaborativa de su modelo de negocio.

“La nueva marca encarna tanto los logros de nuestra firma hasta la fecha como nuestras aspiraciones de cara al futuro,” afirmó Raul Henriquez, Presidente y director ejecutivo (CEO).

MIAMI, FLORIDA – 15 DE MAYO DE 2026. Insigneo, firma líder en gestión patrimonial internacional, ha presentado su nueva identidad de marca y propuesta de valor, acompañada por el lema “Tu pasaporte a posibilidades”. Esta evolución de marca representa un hito importante en la trayectoria de la firma, fortaleciendo su posición como líder en la industria de la gestión patrimonial internacional.

La nueva versión de la marca Insigneo se lanzó oficialmente ayer durante un evento privado en la sede de la firma en Miami y se transmitió en vivo a su red de más de 12 oficinas regionales en las Américas.

Esta evolución de marca resalta un hito en los 40 años de historia de la compañía y responde a la acelerada trayectoria de crecimiento de la firma. En los últimos años, Insigneo ha expandido su presencia y profundizado su infraestructura, respaldando actualmente más de $33 mil millones en activos a través de una red de más de 500 profesionales de inversión, que incluye a 68 firmas institucionales que atienden a aproximadamente 32.000 clientes.

«La nueva marca encarna tanto los logros de nuestra firma hasta la fecha como nuestras aspiraciones de cara al futuro«, declaró Raul Henriquez, Presidente del Directorio y CEO. «Sin embargo, nuestra esencia sigue siendo la misma: comprometidos con empoderar y apoyar a los profesionales de inversión para atender mejor a los clientes internacionales, ahora bajo una marca que representa con mayor precisión nuestra misión, visión y el posicionamiento único que ocupamos dentro de la industria».

El nuevo lema, “Tu pasaporte a posibilidades”, funciona como una expresión clara del papel que Insigneo desempeña para sus audiencias. Para los clientes internacionales de alto patrimonio, particularmente en América Latina, la firma actúa como un «pasaporte» al brindar acceso a posibilidades de inversión global y soluciones offshore que van mucho más allá de sus mercados locales. Para los profesionales de inversión, Insigneo ofrece un ecosistema que combina un soporte operativo y regulatorio avanzado, un equipo que fusiona la experiencia internacional con un profundo conocimiento local en las Américas, capacidades tecnológicas de vanguardia y una comunidad de profesionales con ideas afines que les permite concentrarse en guiar el legado de sus clientes y escalar su práctica.

La evolución visual es igualmente deliberada, diseñada para reflejar la dualidad del espacio que ocupa Insigneo, equilibrando la estabilidad tradicional con la innovación moderna. «La nueva marca representa alineación y claridad. Nuestro objetivo era expresar nuestra propuesta de valor de una manera que resuene con cada una de nuestras audiencias principales, y construir un sistema visual que refleje mejor nuestra posición en el mercado», señaló Giovanna Souza, Directora de Mercadeo de Insigneo. «Cada elección ha sido intencional: desde la incorporación de ‘wealth’ como descriptor del logotipo hasta el cambio hacia el azul marino como color primario para transmitir estabilidad y confianza, manteniendo al mismo tiempo nuestro azul brillante original para preservar el valor de la marca. Esto no es un cambio de dirección; es una expresión más clara de ella.”

En conjunto con la marca, Insigneo ha presentado un nuevo sitio web en insigneo.com. Esta nueva identidad se implementará gradualmente durante los próximos meses en todos los puntos de contacto con clientes y profesionales de inversión, incluyendo plataformas digitales, materiales de marketing y comunicaciones con clientes, garantizando la consistencia a gran escala a medida que la firma fortalece su red en las Américas. Todo el proceso de transformación de la marca se desarrolló en colaboración con la consultora global de comunicación LLYC.

Con esta evolución, Insigneo reafirma su compromiso con la industria internacional de la gestión patrimonial, continuando su labor de ayudar a clientes internacionales a navegar las complejidades de los mercados globales a través de generaciones y fronteras.