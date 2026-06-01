En una velada cargada de elegancia y emoción en la Torre de las Comunicaciones, CNB Uruguay celebró su 5to aniversario coronando a sus nuevos soberanos y revelando la identidad de la próxima Miss Universo Uruguay.

Montevideo. – El anfiteatro de la Torre de las Comunicaciones se vistió de gala la pasada noche para recibir la gran final de Reina Hispanoamericana Uruguay 2026. En una competencia reñida que reunió a 11 candidatas de primer nivel, Lety Da Silva, representante de Cerro Largo, se alzó con la máxima corona. Con este triunfo, Da Silva obtiene no solo el título nacional, sino también el pasaporte oficial para representar al país en la gran final internacional en Bolivia.

El cuadro de honor se completó con Agustina Barreto (Colonia) como Virreina y Emilia Tort (Treinta y Tres) como Primera Finalista. La conducción del evento, marcada por la fluidez y el carisma, estuvo a cargo de Lola de los Santos y Alejandro Martínez.

Una sorpresa estelar: El camino a Miss Universo

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la presentación oficial de la nueva Miss Universo Uruguay 2026, Lucía Piñeyro Lima. La joven soberana recibió la corona de manos de su antecesora, Valeria Baladán (Miss Universo Uruguay 2025), en una ceremonia que contó con la participación de Yanina Lucas (Miss Universo Uruguay 2024) y el director de la organización, Yeisson Coronado. Lucía comenzará ahora un proceso de preparación intensiva de cara a la final mundial de Miss Universe, que tendrá lugar en Puerto Rico.

Talento masculino en la pasarela

La jornada también celebró la belleza y el talento masculino con el certamen Mister Model Internacional. Entre seis destacados participantes, Franco Reyes se consagró como el gran ganador, acompañado por Rodrigo Szenek como Virrey y Cristian Tabeira como Primer Finalista.

Lucía Piñeyro Lima -Miss Universo Uruguay 2026-, Yeisson Coronado -Director CNB Uruguay-, Franco Reyes -Mister Model Internacional 2026-, Lety da Silva -Reina Hispanoamericana Uruguay 2026-

5 Años de Excelencia

Bajo la dirección general de Yeisson Coronado y la coordinación de Facundo Iglesias, la organización CNB Uruguay celebró su quinto aniversario consolidándose como un referente en la industria de los Certámenes de Belleza local. La gala contó con un emotivo cierre por parte de Ana Claudia González, Reina Hispanoamericana Uruguay 2025, quien se despidió de su reinado entregando los atributos a su sucesora tras un año de impecable labor.

El éxito del evento fue posible gracias al apoyo de destacados colaboradores: