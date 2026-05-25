El pasado 25 de mayo, Montevideo se vistió de gala para recibir el desfile anual del Instituto de Modelos y Misses, marcando además el inicio oficial de la competencia por la corona juvenil más importante del país.

Montevideo, Uruguay. – El emblemático salón del Holiday Inn Montevideo se transformó en una pasarela de alto nivel para recibir a más de 50 alumnas del Instituto de Modelos y Misses. En un evento que desbordó frescura y talento, los diferentes grupos de formación del instituto demostraron sus habilidades en pasarela luciendo las últimas tendencias de marcas aliadas como Punto Óptico, Moone Rental Boutique, Moth Bags e Inevitable.

Una noche de sueños y coronas

El punto álgido de la jornada fue la ceremonia oficial de imposición de bandas de las 19 finalistas de Miss Teen Uruguay 2026. Las jóvenes representantes de los diversos departamentos del país dieron su primer paso firme hacia la gran final, que tendrá lugar el próximo 20 de junio en Montevideo.

En esa esperada noche, conoceremos a la sucesora de la actual soberana, Zoe Cazarré, quien ha llevado el título con distinción durante el último año.

Las protagonistas del certamen

Las finalistas presentes que ya portan con orgullo su banda departamental son:

Artigas: Zoe Rogantini

Zoe Rogantini Canelones: Dafne Macedo

Dafne Macedo Cerro Largo: Victoria Mergler

Victoria Mergler Colonia: Gilda Carro

Gilda Carro Durazno: Delfina Sosa

Delfina Sosa Flores: Arwen Leguisamo

Arwen Leguisamo Florida: Paublina Zarza

Paublina Zarza Lavalleja: Brenda Duarte

Brenda Duarte Montevideo: Martina Moreira

Martina Moreira Rivera: Zayana Dos Santos

Zayana Dos Santos Rocha: Martina Acosta

Martina Acosta San José: Aldana Moreno

Aldana Moreno Tacuarembó: Penélope Leivas

Penélope Leivas Treinta y Tres: Milagros Serantes

Organización de excelencia

Bajo la dirección de la organización Miss Océano y Turismo Uruguay, liderada por Valentina Camejo, el evento reafirmó su compromiso con la formación integral de nuevas modelos y la promoción del talento juvenil uruguayo.

La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo 20 de junio, la belleza y el propósito se unirán para elegir a la nueva voz de la juventud uruguaya.