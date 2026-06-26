Del 22 al 25 de junio se celebró Montevideo Sustainable Fashion Week, la primera Semana de la Moda Sostenible del Uruguay que fusiona la alta costura, bajo la dirección del diseñador uruguayo radicado en España, Steven Vázquez.

Steven lleva varios años viviendo en Europa y desfilando en diferentes semanas de la moda. La más reciente fue la Semana de la Moda de Asunción. A partir de esa experiencia nació la idea de traer ese mismo concepto a Uruguay, pero en el marco de la sostenibilidad.

“Por eso escogimos junio, el mes del medio ambiente”, explicó el diseñador. Durante toda la semana se organizaron diferentes actividades vinculadas a la moda, la creatividad y el compromiso ambiental.

El evento contó con la participación del diseñador argentino Gerardo Casas, del diseñador paraguayo Javier Duré y, por Uruguay, de las marcas Komciencia y Ropark; Steven representó la fusión entre España y Uruguay.

Además de dirigir y producir el evento, Steven fue el presentador de la gala junto a la empresaria Virginia Staricco, quien también fue la musa e inspiración de su nueva colección.

La talentosa Cinzia Zabala fue la encargada de poner voz a la velada e interpretar sus temas inéditos, incluyendo su colaboración con el Negro Rada. Al igual que la Dj Pamela Román.

Durante la velada Vázquez presentó Bloom: ACT II, una continuación de su colección Bloom. El diseñador decidió denominarla “Acto II” por tratarse de una propuesta más teatral, en la que las modelos se transformaban en flores vivientes.

La colección tuvo como musa a Virginia, quien representó la flor de loto, símbolo de resiliencia, capaz de surgir de la adversidad y florecer con fuerza y belleza.

La Sala Ernesto de los Campos reunió a aproximadamente 250 personas, entre ellas estudiantes de UTU, quienes participaron en las áreas de maquillaje, peinado y estilismo. También asistieron celebridades, influencers, modelos, empresarios y autoridades gubernamentales.

Montevideo Sustainable Fashion Week fue declarado de Interés Nacional y también recibió las declaraciones de interés por parte de los ministerios vinculados a la Cultura, el turismo y al Medio Ambiente, consolidándose como uno de los eventos de moda con mayor respaldo institucional del país.

Antes de regresar a España, Steven adelantó que ya comenzó a trabajar en la segunda edición de Montevideo Sustainable Fashion Week y que sea hacerlo con Virgina dada la química y admiración que se tienen. Además de continuar desarrollando su carrera como diseñador de moda, seguirá ampliando su labor como productor de eventos internacionales.