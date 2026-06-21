El Teatro Anglo de Montevideo se vistió de gala para recibir la segunda edición de Miss Teen Uruguay, un certamen que celebra el talento, la belleza y el compromiso de las jóvenes de todo el país. En una noche cargada de emoción y brillo, la representante del departamento de Treinta y Tres, Milagros Serantes, se alzó con la corona principal.

La gala, organizada por la Organización Miss Océano y Turismo Internacional, destacó por el alto nivel de sus participantes y una producción impecable que cautivó al público presente.

El cuadro de honor de la noche quedó conformado de la siguiente manera:

  • Miss Teen Uruguay 2026: Milagros Serantes (Treinta y Tres)
  • Virreina: Arwen Fajardo (Flores)
  • Princesa: Alfonsina Rivero (Maldonado)
  • Primera Finalista: Dafne Macedo (Canelones)
  • Segunda Finalista: Paublina Zarza (Florida)

El jurado también reconoció el desempeño de las jóvenes en distintas categorías, entregando las siguientes menciones especiales:

  • Teen Amistad: Canelones
  • Teen Popularidad: Treinta y Tres
  • Teen Compromiso: Artigas
  • Teen Revelación: Soriano
  • Teen Elegancia: Tacuarembó
  • Teen Simpatía: Rivera
  • Teen Naturalidad: Salto
  • Teen Fashion: Florida
  • Teen Redes Sociales: Flores
  • Teen Proyección: Río Negro

La competencia estuvo muy reñida desde el inicio, logrando clasificar al Top 10 las representantes de los departamentos de Treinta y Tres, Flores, Canelones, Florida, Maldonado, Montevideo, Rocha, Tacuarembó, Artigas y Río Negro. Con este triunfo, Milagros Serantes inicia un año de reinado lleno de proyectos y representación juvenil a nivel nacional.

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