El Teatro Anglo de Montevideo se vistió de gala para recibir la segunda edición de Miss Teen Uruguay, un certamen que celebra el talento, la belleza y el compromiso de las jóvenes de todo el país. En una noche cargada de emoción y brillo, la representante del departamento de Treinta y Tres, Milagros Serantes, se alzó con la corona principal.
La gala, organizada por la Organización Miss Océano y Turismo Internacional, destacó por el alto nivel de sus participantes y una producción impecable que cautivó al público presente.
El cuadro de honor de la noche quedó conformado de la siguiente manera:
- Miss Teen Uruguay 2026: Milagros Serantes (Treinta y Tres)
- Virreina: Arwen Fajardo (Flores)
- Princesa: Alfonsina Rivero (Maldonado)
- Primera Finalista: Dafne Macedo (Canelones)
- Segunda Finalista: Paublina Zarza (Florida)
El jurado también reconoció el desempeño de las jóvenes en distintas categorías, entregando las siguientes menciones especiales:
- Teen Amistad: Canelones
- Teen Popularidad: Treinta y Tres
- Teen Compromiso: Artigas
- Teen Revelación: Soriano
- Teen Elegancia: Tacuarembó
- Teen Simpatía: Rivera
- Teen Naturalidad: Salto
- Teen Fashion: Florida
- Teen Redes Sociales: Flores
- Teen Proyección: Río Negro
La competencia estuvo muy reñida desde el inicio, logrando clasificar al Top 10 las representantes de los departamentos de Treinta y Tres, Flores, Canelones, Florida, Maldonado, Montevideo, Rocha, Tacuarembó, Artigas y Río Negro. Con este triunfo, Milagros Serantes inicia un año de reinado lleno de proyectos y representación juvenil a nivel nacional.