El emblemático Teatro Cantegril de Punta del Este se vistió de gala para recibir la segunda edición del certamen “Rey y Reina del Invierno 2026”. El evento, organizado por la Academia Reinas de Hoy bajo la dirección de Liliana Aguirrezabala, destacó por el talento, la elegancia y el firme compromiso social de todos sus participantes.

Esta edición tuvo un propósito solidario de gran relevancia: apoyar activamente a las Delegaciones Uruguayas que representarán al país en los certámenes internacionales de Ecuador y Paraguay. El evento reafirmó el arduo trabajo de los embajadores nacionales: Karina López (Mrs Cultura Continental Uruguay), Dahiana Yacques (Miss Cultura Continental), Julio Gadea (Mister Cultura Continental), Paulina Millan (Mini Beauty Universal), Victoria Veleda (Petite Beauty Universal), Maia Rodriguez (Teen Beauty Universal), Antonella Silvera (Miss Beauty Universal), Andrea Tort (Mrs Beauty Universal) y Francisco Suarez (Mister Beauty Universal). La gala contó con el respaldo institucional de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado y el valioso apoyo de más de 60 sponsors que colaboraron para consolidar el éxito del evento.

Cuadro de Honor: Reyes y Reinas de la Edición 2026

La competencia consagró a los nuevos soberanos de la temporada invernal tras una difícil deliberación del jurado:

Categoría Kids: Isabella Giorgetta (Reina Kids)

Isabella Giorgetta (Reina Kids) Categoría Teen: Zuleika Aquino (Reina), Antonella Raciunas (Virreina) y Milagros Umpierrez (Princesa).

Zuleika Aquino (Reina), Antonella Raciunas (Virreina) y Milagros Umpierrez (Princesa). Categoría Miss: Nicole Barruthe (Reina), Shopia Rodriguez (Virreina) y Antonella Recarte (Princesa).

Nicole Barruthe (Reina), Shopia Rodriguez (Virreina) y Antonella Recarte (Princesa). Categoría Lady Clásica: Paula del Pino (Reina), Patricia Arambillety (Virreina) y Noelia Martinez (Princesa).

Paula del Pino (Reina), Patricia Arambillety (Virreina) y Noelia Martinez (Princesa). Categoría Lady Golden: Monica Aranaga (Reina), Carla Chapa (Virreina) y Ivonne Perez (Princesa).

Distinciones Especiales y Mejores Looks

El certamen también premió el compañerismo y el sentido de la moda adaptado a la estación: