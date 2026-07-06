El certamen celebró su gran final nacional consolidándose como el evento de moda y talento más importante del país. La majestuosa Torre de las Comunicaciones de ANTEL sirvió como marco perfecto para una noche llena de emoción, donde se premió el carisma, la gracia y la preparación de participantes de todos los departamentos.

El éxito de esta edición fue posible gracias al valioso apoyo de las marcas patrocinadoras que acompañaron activamente el desarrollo del evento. Entre ellas, se destacó de manera especial la participación de Mamba Negra Joyerías, firma que aportó distinción a la gala y otorgó un premio de $5.000 en efectivo a las flamantes reinas.

A continuación, la lista oficial de los ganadores de Belleza Uruguay 2026:

Categoría Baby Kids

Reina: Rafaela Parreño (Rivera)

Rafaela Parreño (Rivera) Virreina: Jazmín Regueiro (Montevideo)

Categoría Mini Kids

Reina: Nicole Pérez (Paysandú)

Nicole Pérez (Paysandú) Virreina: Paulina Milán (Canelones)

Categoría Kids

Reina: Isabella Giorgetta (Maldonado)

Isabella Giorgetta (Maldonado) Virreina: Guadalupe Mesienta (Maroñas)

Categoría Pre Teen

Reina: Julieta Sánchez (Treinta y Tres)

Julieta Sánchez (Treinta y Tres) Virreina: Delfina Peloche (Las Acacias)

Categoría Teen

Reina: Alexa Correa (Maldonado)

Alexa Correa (Maldonado) Virreina: Avril Suárez (Montevideo)

Categoría Miss

Reina: Melanie Volpi (Florida)

Melanie Volpi (Florida) Virreina: María Inés Silva (Colonia)

Categoría Señora

Reina: Graciela Ferreira (Lavalleja)

Graciela Ferreira (Lavalleja) Virreina: Virginia Valerio (Maldonado)

Categoría Mister

Rey: Jaime Díaz (Montevideo)

Jaime Díaz (Montevideo) Virrey: Yeferson Durán (Cerro Largo)

La organización felicita a los nuevos soberanos y agradece a las familias y marcas aliadas.