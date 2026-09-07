Giovana Castillo fue elegida Señora de las 4 Décadas Cerro Largo, en una emotiva y destacada jornada que reunió a mujeres de distintas generaciones, referentes de la moda, la belleza, el comercio y la sociedad de Cerro Largo.

En la misma celebración, Mariela Pereira fue coronada Miss 50+, mientras que Valeria García obtuvo el título de Vice Señora de las 4 Décadas y Janet Leites fue distinguida como Vice Miss 50+.

El evento contó con la participación de un destacado jurado integrado por referentes de diferentes ámbitos: Mara Campelo, maquillista; Daniel Gisbert, presidente del Centro Unión Obrero; Silvana Chávez, de Ozzadas Boutique; Gabriela González, de Gabriela Fashionista; Ana Pedra Funch, de Amatipe Uy; Yurema Vázquez, de Tu Salón de Belleza; Leticia Pina, estilista; Alejandra Bordón, Señora de las 4 Décadas Cerro Largo 2025; Lucerito García, Miss Elegancia 50+ Cerro Largo 2025; y Lizeth Ruiz, encargada de Turismo de Cerro Largo.

Moda, belleza y talento local

Las participantes lucieron prendas de Gabriela Fashionista y elegantes vestidos de fiesta de Ozzadas Boutique, aportando al evento un importante despliegue de moda y elegancia.

Los maquillajes estuvieron a cargo de alumnas del Curso de Maquillaje Profesional, dictado en Vicky Ramos Ortiz Academia por la maquillista Mara Campelo. Participaron María Nievas, Antonella Albano, Yenkar Díaz, Brahian Furtado, Romina Guzzo, Cintia Tort, Carolina Moreira y Alexandra Machado.

En cuanto a los peinados, participaron Yurema Vázquez y Leticia Pina, junto a la docente Mercedes Helguera y sus alumnas de UTU Fraile Muerto, Marina Rodríguez y Andrea Rodríguez.

La conducción de la jornada estuvo a cargo de Yesica Méndez, mientras que durante la deliberación del jurado se contó con la actuación musical de Diego Coronel.

La organización estuvo a cargo de Vicky Ramos Ortiz, quien llevó adelante la realización de esta propuesta que busca reconocer y celebrar la belleza, la trayectoria, la personalidad y la vitalidad de mujeres de distintas edades.

Importante respaldo de instituciones y comercios

El evento contó con el apoyo de destacados auspiciantes oficiales: Centro Unión Obrero, Amatipe Uy, Ozzadas Boutique, Gabriela Fashionista, Alicia Silvera Servicio de Fiestas y Refrescos Tacuarí.

Asimismo, numerosas empresas y comercios se sumaron con premios y obsequios destinados a las ganadoras, demostrando el importante respaldo de la comunidad empresarial y comercial de Cerro Largo.

Entre ellos estuvieron:

Amatipe Uy, Ozzadas Boutique, Gabriela Fashionista, Joyería Rey, Indra, Punto Óptica, Dreams Tienda, Lola Velas, Emunah Accesorios, Cristina Da Silva Cosmetóloga, Tu Salón de Belleza by Yurema Vázquez, Gimena Coronel, Manroda Centro Médico Estético, Benisa Modas, Lencería Marce, Oriental, Taller Tacuarí Almari, Rogana, Chocomanía, Ana Clara Pardiñas Joyería Artesanal, Moñona by Blanca Rodríguez y Maima Accesorios.

La elección de Señora de las 4 Décadas Cerro Largo vuelve a poner en valor el protagonismo de mujeres que representan experiencia, elegancia, seguridad y una actitud activa frente a la vida, consolidando una propuesta que celebra la belleza en todas sus etapas.

Giovana Castillo, junto a Mariela Pereira, Valeria García y Janet Leites, serán las representantes que llevarán consigo los títulos obtenidos en esta edición, en una celebración que tuvo como protagonistas indiscutidas a las mujeres y al talento de Cerro Largo.