Ellas serán las protagonistas de la gran gala final, que se realizará el próximo 6 de septiembre a las 19 horas en el Centro Unión Obrero de Melo.

Durante la noche, se elegirá una representante por cada categoría, quienes tendrán el honor de representar a Cerro Largo en la etapa nacional.

Las imágenes que hoy compartimos forman parte de la sesión oficial de fotos realizada por el fotógrafo Richard Sosa, donde podemos apreciar el trabajo de las alumnas del Curso de Maquillaje Profesional de la Academia Vicky Ramos Ortiz, con la supervisión de la docente Mara Campelo.

Una noche de emoción, elegancia y celebración, donde familiares, amigos y público en general podrán acompañar a estas 18 mujeres en el momento más importante de su camino hacia la corona.

Entradas anticipadas ya a la venta. Reservas al wapp 091889165.

Auspician: Amatipe, Ozzadas Boutique y Gabriela Fashionista.

Organiza: Vicky Ramos Ortiz