Ellas serán las protagonistas de la gran gala final, que se realizará el próximo 6 de septiembre a las 19 horas en el Centro Unión Obrero de Melo.

Durante la noche, se elegirá una representante por cada categoría, quienes tendrán el honor de representar a Cerro Largo en la etapa nacional.

Las imágenes que hoy compartimos forman parte de la sesión oficial de fotos realizada por el fotógrafo Richard Sosa, donde podemos apreciar el trabajo de las alumnas del Curso de Maquillaje Profesional de la Academia Vicky Ramos Ortiz, con la supervisión de la docente Mara Campelo.

Una noche de emoción, elegancia y celebración, donde familiares, amigos y público en general podrán acompañar a estas 18 mujeres en el momento más importante de su camino hacia la corona.

Entradas anticipadas ya a la venta. Reservas al wapp 091889165.

Auspician: Amatipe, Ozzadas Boutique y Gabriela Fashionista.

Organiza: Vicky Ramos Ortiz

Janet Leites
Alejandra Aquino
Alicia Bueno
Mercedes Piriz
Verónica Morales
Ana Laura Bueno
María Isabel Rivero
Giovana Castillo
Yanet Olivera
Angelica Da Silva
Angela Arias
Pierina Bentancort
Gabriela Charquero
Mariela Pereira
Valeria García
Paola Barreto
Gleni Silvera
Rocío Duarte
Miss 50+ Cerro Largo 2025: Lucerito García
Alejandra Bordón – Señora 4 Décadas Cerro Largo 2025