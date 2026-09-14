El Hotel Esplendor de Montevideo fue escenario de una noche especial para Modelaje Studio, que celebró sus tres años con un gran Fashion Show bajo el concepto “Revolución Rosa”, reuniendo a sus siete grupos, invitados especiales y una nueva generación de modelos que vivió además su ceremonia de graduación.

La moda, el glamour y la emoción fueron protagonistas anoche en el Hotel Esplendor de Montevideo, donde Modelaje Studio celebró su tercer aniversario con una nueva edición de su tradicional Fashion Show.

La propuesta, denominada “Revolución Rosa”, reunió sobre la pasarela a las alumnas de los siete grupos de la academia, quienes presentaron una amplia variedad de propuestas especialmente preparadas para la ocasión.

Más que una celebración de aniversario, la noche fue también una muestra del trabajo realizado durante todo el año y del crecimiento experimentado por las jóvenes durante su formación.

LUCÍA PIÑEYRO LIMA, LA ENCARGADA DE ABRIR LA PASARELA

Uno de los momentos destacados de la noche fue la presencia de Lucía Piñeyro Lima, Miss Universe Uruguay 2026, quien tuvo el honor de realizar la apertura del Fashion Show.

La actual representante uruguaya en Miss Universe cuenta con experiencia internacional y ha representado a nuestro país en diferentes escenarios de la región. Fue Reina Hispanoamericana Uruguay 2024 y próximamente viajará a Puerto Rico para participar en el certamen internacional Miss Universe 2026.

Su participación tuvo un significado especial para las alumnas de Modelaje Studio, quienes la recibieron como una figura de inspiración dentro del mundo del modelaje y los certámenes de belleza.

Desde la academia destacaron especialmente su disciplina, perseverancia y compromiso, valores que consideran fundamentales para quienes comienzan a transitar el camino del modelaje.

DIEZ PASADAS, DIEZ HISTORIAS

El Fashion Show presentó una variada sucesión de propuestas, cada una con una identidad propia.

La apertura estuvo a cargo de “Reinas de Rosa”, donde el color que identifica a Modelaje Studio fue llevado a la pasarela desde la creatividad individual de cada alumna, con vestuario libre.

Le siguió “Ángeles Futuristas”, una puesta cargada de brillo, texturas y fantasía, inspirada en una visión de mujeres que se animan a construir su propio futuro.

El glamour llegó de la mano de “Gala by Dulce Encanto”, con vestidos especialmente seleccionados para mises, modelos y certámenes de belleza.

En “Top Model con Tapados”, las alumnas mostraron una propuesta marcada por la elegancia, la actitud y la personalidad, mientras que “Producciones del Año” permitió recuperar sobre la pasarela diferentes vestuarios utilizados durante las producciones fotográficas realizadas a lo largo de 2026.

Esta última propuesta tuvo un componente especialmente emotivo, ya que permitió mostrar cómo las alumnas fueron creciendo también frente a la cámara y adquiriendo experiencia en diferentes estilos y conceptos.

La creatividad volvió a tomar protagonismo con “Bordeaux Creativo”, una propuesta inspirada en uno de los tonos destacados de las tendencias de este año.

Luego fue el turno de “Fantasía”, donde las modelos pudieron crear sus propios personajes y llevar a la pasarela universos imaginarios sin límites.

La noche ganó todavía más brillo con “Pedrería”, una pasada en la que los detalles, las luces y los reflejos transformaron cada movimiento en parte del espectáculo.

La alta costura estuvo representada por Atelier Ana Luz, que presentó diseños de gala y reafirmó su trayectoria de más de una década vinculada a la creación de vestuario para novias, quinceañeras, galas y modelos.

El recorrido culminó con la “Pasada Académica”, en la que las alumnas lucieron orgullosamente el uniforme de Modelaje Studio, símbolo de pertenencia y de todo el proceso de aprendizaje compartido durante el año.

MUCHO MÁS QUE UNA PASARELA

Uno de los aspectos que Modelaje Studio buscó destacar durante la celebración fue que el modelaje representa mucho más que aprender a caminar sobre una pasarela.

Cada clase, cada producción y cada desfile forman parte de un proceso destinado también a fortalecer la confianza, la expresión personal, el compañerismo y la capacidad de afrontar nuevos desafíos.

En esta oportunidad, además, las propias alumnas demostraron conocimientos adquiridos durante las clases de automaquillaje, encargándose ellas mismas de su maquillaje y peinado para la presentación.

De esta manera, el resultado que llegó a la pasarela fue también una muestra concreta del aprendizaje desarrollado durante el año.

LA FOTOGRAFÍA, PARTE FUNDAMENTAL DEL EVENTO

La fotografía volvió a ocupar un lugar destacado en la celebración.

El evento contó con la cobertura del fotógrafo Richard Sosa, del portal Net Uruguay, quien acompañó nuevamente una actividad de Modelaje Studio.

También estuvo presente Rafael Alemán, fotógrafo oficial de la academia, quien dispuso un set fotográfico durante la jornada para que alumnas, invitados y público pudieran realizarse fotografías sin costo.

La música estuvo a cargo de DJ FedeMax, mientras que la conducción fue realizada por Pablo Modernel, quien acompaña a la academia desde sus comienzos.

La organización general estuvo a cargo de Mel Segredo.

EL GRAN CIERRE: LA GRADUACIÓN

Después de las diferentes pasadas llegó uno de los momentos más esperados y emotivos de la noche: la graduación de las alumnas de los grupos 4 y 5 iniciales.

Tras el desfile final, las graduadas fueron llamadas individualmente para recibir sus diplomas y participar del tradicional juramento.

Las nuevas graduadas fueron:

Antonella Pereira, María Belén Koprowski, Kiara Cardozo, Gianella Núñez, Aldana Lucero, Julieta González, Micaela Burgos, Jaidelyn Geraldo Marinez, Manuela Ruggiero, Micaela Díaz, Nicole Sanguinetti, Catalina Fontaine, Geraldine Grullo, Julieta Artigas, Lusmila Vásquez y Julieta Moreno.

El momento culminó con una de las imágenes más tradicionales de toda graduación: las jóvenes lanzando sus gorros al aire, celebrando el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva.

EL APLAUSO PARA LAS ALUMNAS Y SUS FAMILIAS

Durante la noche también hubo palabras especiales para las familias y amigos que acompañan a las jóvenes durante su recorrido.

Desde Modelaje Studio remarcaron que detrás de cada pasada, cada sonrisa y cada paso sobre la pasarela existe un proceso de esfuerzo y dedicación, pero también una red de personas que acompaña y sostiene cada sueño.

Por eso, el aniversario fue también una oportunidad para agradecer a padres, madres, familiares y amigos por estar presentes y apoyar a las alumnas.

Con una pasarela llena de color, moda, brillo y emoción, Modelaje Studio celebró sus primeros tres años dejando una vez más en claro que el objetivo no es solamente formar modelos, sino acompañar a jóvenes en un proceso de crecimiento personal.

El mensaje que identificó toda la celebración resumió el espíritu de la noche:

La pasarela fue de ellas. El aplauso, de todos.

Y así, entre diplomas, abrazos, fotografías y los tradicionales gorros volando sobre la pasarela, Modelaje Studio cerró una noche inolvidable y comenzó a escribir el próximo capítulo de su historia.

MODELAJE STUDIO — EL FUTURO ESTÁ AQUÍ.