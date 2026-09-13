El Prestigioso Certamen de Imperio de Novias Titulado Dama de las Flores corono a sus nuevas representantes en una noche de gala en la emblemática Torre de Antel y entrego $43000 entre otros Premios.
Los prestigiosos Diseñadores Carlos Montico y Fabián Latorre creadores de la Marca Imperio de Novias – El Talismán Alquiler de Vestidos de Fiesta y Trajes realizaron en la majestuosa Torre de las Telecomunicaciones su apuesta más Reciente Titulada Dama de las Flores la cual coronó a sus nuevas soberanas en una noche completamente inolvidable con una Decoración de Lujo con una Temática increíble y completamente destacable primaveral la cual contó con un gran impacto publicitario en Pantallas y una realización Increíble de video visualización.
Con una trasmisión en video de Radar tv ( Ricardo Freire )
Fotografía Richard Sosa ( Para el increíble Portal de Noticias más importante del Uruguay Net Uruguay ) así como también Gerard Smith de MVD Model’s y Representante de Diamante Internacional
Bajo la Conducción del Reconocido Conductor Daniel Umpierrez quien se destaca por su Carisma- Profesionalismo e Interacción con el Público.
La organización contó con un increíble jurado por Categoría lo cual aporto un Gran Dinamismo a la hora de Evaluar y Coronar
Listado de Jurados
Mini Kids – Romina Casadas
Kids – Any Kenez
Pre Teen – Paula del Pino
Teen – Andrea Invernizzi
Miss – Julia Arocha
Señora Joven – Rosalía Freitas
Señora Clásica – Cinthia López
Señora de Oro – María Isabel Suna
Señora Platino – Magela Villanueva
Señora Diamante – Andrea Invernizzi ( Quien tuvo una Doble Categoría a Evaluar )
Mister – Shirley Lemos
dentidad Diversa – Fernanda Jones
Presidente De Mesa
Mytchells Olmedo
La organización le agradece a las figuras destacadas del jurado que vinieron de diferentes puntos del país a la capital.
Importante Destacar que estos Dos Grandes visionarios y Creadores de las Marcas Imperio de Novias y el Talismán apuestan completamente a la inclusión por tal motivo fue que decidieron crear e incluir en el Certamen la Categoría de Identidad Diversa.
El certamen se celebro bajo una tarde noche increíble consolidándose como el evento de moda y talento más importante del año. La emblemática Torre de las Comunicaciones de ANTEL y su increíble Sala Villarino con su amplia Pantalla de 14 Metros sirvió como marco perfecto para una noche llena de Emoción – Carisma y Elegancia un Certamen Unico el cual contó con Representantes de todo el país así como también delegación de Argentina y Brasil.
Los cuales recorrieron muchísimos kilómetros para apoyar a estos dos grandes directores.
Esta edición fue posible gracias al valioso apoyo de las 96 Marcas Patrocinadoras que acompañaron mediante la proyección e impacto de marcas el desarrollo del evento.
Listado de Sponsor
1-Montico Todo Hogar
2-Uñas de Day
3-Mis Petates
4-Candy
5-Pelu Gloria
6-Tata
7-Veo Veo
8-Tramas Urbanas
9- Molina Cueros Productos Artesanales
10-La Casa Suárez
11-Poder Eva 360
Be Free
12-Mundo Dona
13-Paprika
14-Carlos Gutierrez
15-Que Donitas
16-Sabor y Pico
17-Papelería Hp
18-Net Uruguay
19-Radar tv
20-Natal
21-Farmacia Mensar
22-Guapa
23-Zamira
24-Tu Gays
25-El Clon
26-Ropa Mia
27-San Roque
28-Marelgom
29- Panadería Shagusvan
30-Pro Carnes
31-Hecho a Mano
32-Cinthia Make Up
33-Rosmary Peinados
34-Fashion Elite
35-Bas
36-El Talismán
37-Distruidora Latorre
38-Fini
39-Patricia Frutos
40-Rc Fitness
41-Farmashop
42-Mosca
43-Nagomi – Velas Aromaticas
4-Latidos Diversos
45-Park Lagoons
46-RT
47- Emporio de los sandwiches
48-Pink Hair Style ( Peinadora para el Certamen )
49-Empanadas en Circulo Paysandú
50-Canilla Libre Pizzetas y Calzones
51- JT Delicias para el Jurado
52-Aguada Computación
53- Martha Chaga Vestidos de Alta Costura
54-Nayke Estilista (Peinadora para el Certamen )
55-PBB Mobiliario ( Sillas Alquiladas por la organizacion para Familiares de las Participantes )
56-Mundo Discotheque
57-Avifiomarc ( Peinados de las Chicas )
58-Tienda Inglesa
59-Patio de Comidas Tania 60-Semenchuck
61-Alivium
62- Nova Aloe
63-Mi alma
64-Cartoons
65-SL Eventos
66- RossyfashionLook
67-Edgardo Guerrero
68-Casa Fessta
69-Pappolino
70- Esencia y Vitalidad
71- Manart
72- Velas Jazmar
73- Honey Velas
74- Mundo Místico
75- JG Arte en Madera Laser
76 – Baimond Artesanías
77- KM Estética
78- Verónica Sbarzella
79- Barbería BrunoV
80- Narella Artista de Uñas
81- Barbería 9 Fade
82- Rossylunchymas
83- Bernadet Jakinchuk Make Up
84- Luz del Alma
85- Cerra los Ojos Sorpresitas y más
86- Todo Útil MYC – Sindi Mateo
87- Mimos
88- Charo Doson
89-Madelein Cisneros Estilista 90-Ivanna Detona Estilista
91- Estefanía Oviedo Estilista
92- Valeria Bardanca Estilista
93- Boutique de la Villa Treinta y Tres
94- Luis Arte y Madera Artesanal
95- Adriana Plantas con Amor
96- Cuadros Sam Art y Deco
97- Alquimia Divina
Cabe destacar que estás chicas forman parte del Staff de la Escuela Aldey y vinieron a mostrar sus trabajos.
Muy agradecido está Imperio de Novias con cada uno de los sponsor
Con una convocatoria masiva con más de 350 personas entre Público – Participantes y Stand Presentes con sus respectivos emprendedores.
Importante Destacar que la organización decidió brindarles a los Emprendores en dónde el Espacio Avanza tuvo un Gran paso de Público y de Clientes con el fin de adquirir productos con un Total de más de 20 Stand.
La Dirección de Imperio de Novias Interactuo con el Público y Adjudicó más de 40 Obsequios con el fin de que algunos de los presentes tuvieran algún recuerdo. En dónde los jurados fueron diciendo números y mediante registro de planillas se adjucaron los premios por el número de asiento que ocupo cada integrante del público.
Pero lo más Importante fue el Gran Sorteo que se Anuncio en Redes Durante todos estos Meses.
Licuadora : Annabel Rodríguez Participante
Freidora Sin Aceite : Caren Sosa Participante
Microondas: Valentina Herrera Participante
Smart Tv 32′: Karen Dufrechou
Y se Coronó La Noche con Una Gran Ganadora
La Participante Sonia Gamboa de Categoría Señora Platino fue la Flamante Ganadora de $43000
Un Certamen Unico con Grandes Premios y una Gran Integración con el Público con estos Dos Grandes Organizadores Profesionales que lo dieron todo y demostraron como con Cariño – Respeto y Dedicacion se puede hacer maravillas en el mundo de la Moda.
Con los Nuevos Embajadores 2026
Paula Dabobe
Micaela Godoy
Julieta Rodríguez
Julieta González
Sharon Madruga
Ana María Díaz
Richard Muñiz
A continuación
La lista oficial de los Ganadoras de Dama de las Flores Edición 2026.
Categoría Mini Kids – Jurado Romina Casalas
Reina : Julieta Flores
Vice Reina : Mia Ruiz
Princesa : Martina Moreno
Categoría Kids – Jurado Any Kenez
Reina : Alexka Bono
Vice Reina : Mayara Farias
Princesa : Julieta Rodríguez
Categoría Pre Teen – Paula del Pino
Reina: Valentina de las Heras
Vice Reina : Sophia Mambrum
Princesa : Bianca Lemos
Categoría Teen – Andrea Invernizzi
Reina : Melani Olivera
Vice Reina : Nataly Javier
Princesa : Valentina Conde
Categoría Miss – Julia Arocha
Reina : Yennifer Pintos
Vice Reina : Valentina Herrera
Princesa : Sharon Rodríguez
Categoría Señora Joven – Rosalía Freitas
Reina : Clarissa Rubim
Vice Reina: Karen Dufrechou
Princesa : Bettina Pintos
Categoría Señora Clásica –
Reina : María Romay
Vice Reina : Vanessa Muniz
Princesa : Leticia González
Segunda Princesa: Deborah Duarte
Categoría Señora Oro
Reina : Daizine Lucas Rossi ( Dada Rossi)
Vice Reina : Paula Meza
Princesa : Adriana López
Categoría Señora Platino
Reina : Annabel Rodríguez
Vice Reina : Norma Gabriela Paz
Princesa : Fany Bentancur
Categoría Señora Diamante
Reina : Ana María Díaz
Vice Reina : Liliana Salvatierra
Princesa : Lidia Bobadilla
Categoría Mister
Rey: Jorge Castro
Vi Rey: Ramiro Llano
Principe: Elías Morales
Rey Dama de las Flores: Richard Muñiz
Categoría Identidad Diversa
Reina : Serena Portillo
Vice Reina : Caren Sosa
Princesa : Teresinia Montesco
Segunda Princesa : Nataly Bautista
La organización ya empezó a preparar y a publicitar su nueva apuesta completamente prometedora Rojo Carmesí – Quien se puede visualizar en las últimas publicaciones en redes de Fabián Latorre y de Carlos Montico quienes estan publicitando en todo momento a Marcolina Umpierrez como la Modelo Elegida para las Gráficas del Certamen el apasionamiento de estos dos grandes diseñadores por el Rojo hace que Rojo Carmesí sea su Gran Apuesta 20 de Febrero de 2027 Radisson Victoria Plaza Hotel – Se viste de Gala sin duda está organización está un paso adelante porque ya tiene su Jurado Seleccionado así como quienes estarán a cargo de la conducción ya está todo programado y la publicidad está en curso.