El Prestigioso Certamen de Imperio de Novias Titulado Dama de las Flores corono a sus nuevas representantes en una noche de gala en la emblemática Torre de Antel y entrego $43000 entre otros Premios.

Los prestigiosos Diseñadores Carlos Montico y Fabián Latorre creadores de la Marca Imperio de Novias – El Talismán Alquiler de Vestidos de Fiesta y Trajes realizaron en la majestuosa Torre de las Telecomunicaciones su apuesta más Reciente Titulada Dama de las Flores la cual coronó a sus nuevas soberanas en una noche completamente inolvidable con una Decoración de Lujo con una Temática increíble y completamente destacable primaveral la cual contó con un gran impacto publicitario en Pantallas y una realización Increíble de video visualización.

Con una trasmisión en video de Radar tv ( Ricardo Freire )

Fotografía Richard Sosa ( Para el increíble Portal de Noticias más importante del Uruguay Net Uruguay ) así como también Gerard Smith de MVD Model’s y Representante de Diamante Internacional

Bajo la Conducción del Reconocido Conductor Daniel Umpierrez quien se destaca por su Carisma- Profesionalismo e Interacción con el Público.

La organización contó con un increíble jurado por Categoría lo cual aporto un Gran Dinamismo a la hora de Evaluar y Coronar

Listado de Jurados

Mini Kids – Romina Casadas

Kids – Any Kenez

Pre Teen – Paula del Pino

Teen – Andrea Invernizzi

Miss – Julia Arocha

Señora Joven – Rosalía Freitas

Señora Clásica – Cinthia López

Señora de Oro – María Isabel Suna

Señora Platino – Magela Villanueva

Señora Diamante – Andrea Invernizzi ( Quien tuvo una Doble Categoría a Evaluar )

Mister – Shirley Lemos

dentidad Diversa – Fernanda Jones

Presidente De Mesa

Mytchells Olmedo

La organización le agradece a las figuras destacadas del jurado que vinieron de diferentes puntos del país a la capital.

Importante Destacar que estos Dos Grandes visionarios y Creadores de las Marcas Imperio de Novias y el Talismán apuestan completamente a la inclusión por tal motivo fue que decidieron crear e incluir en el Certamen la Categoría de Identidad Diversa.

El certamen se celebro bajo una tarde noche increíble consolidándose como el evento de moda y talento más importante del año. La emblemática Torre de las Comunicaciones de ANTEL y su increíble Sala Villarino con su amplia Pantalla de 14 Metros sirvió como marco perfecto para una noche llena de Emoción – Carisma y Elegancia un Certamen Unico el cual contó con Representantes de todo el país así como también delegación de Argentina y Brasil.

Los cuales recorrieron muchísimos kilómetros para apoyar a estos dos grandes directores.

Esta edición fue posible gracias al valioso apoyo de las 96 Marcas Patrocinadoras que acompañaron mediante la proyección e impacto de marcas el desarrollo del evento.

Listado de Sponsor



1-Montico Todo Hogar

2-Uñas de Day

3-Mis Petates

4-Candy

5-Pelu Gloria

6-Tata

7-Veo Veo

8-Tramas Urbanas

9- Molina Cueros Productos Artesanales

10-La Casa Suárez

11-Poder Eva 360

Be Free

12-Mundo Dona

13-Paprika

14-Carlos Gutierrez

15-Que Donitas

16-Sabor y Pico

17-Papelería Hp

18-Net Uruguay

19-Radar tv

20-Natal

21-Farmacia Mensar

22-Guapa

23-Zamira

24-Tu Gays

25-El Clon

26-Ropa Mia

27-San Roque

28-Marelgom

29- Panadería Shagusvan

30-Pro Carnes

31-Hecho a Mano

32-Cinthia Make Up

33-Rosmary Peinados

34-Fashion Elite

35-Bas

36-El Talismán

37-Distruidora Latorre

38-Fini

39-Patricia Frutos

40-Rc Fitness

41-Farmashop

42-Mosca

43-Nagomi – Velas Aromaticas

4-Latidos Diversos

45-Park Lagoons

46-RT

47- Emporio de los sandwiches

48-Pink Hair Style ( Peinadora para el Certamen )

49-Empanadas en Circulo Paysandú

50-Canilla Libre Pizzetas y Calzones

51- JT Delicias para el Jurado

52-Aguada Computación

53- Martha Chaga Vestidos de Alta Costura

54-Nayke Estilista (Peinadora para el Certamen )

55-PBB Mobiliario ( Sillas Alquiladas por la organizacion para Familiares de las Participantes )

56-Mundo Discotheque

57-Avifiomarc ( Peinados de las Chicas )

58-Tienda Inglesa

59-Patio de Comidas Tania 60-Semenchuck

61-Alivium

62- Nova Aloe

63-Mi alma

64-Cartoons

65-SL Eventos

66- RossyfashionLook

67-Edgardo Guerrero

68-Casa Fessta

69-Pappolino

70- Esencia y Vitalidad

71- Manart

72- Velas Jazmar

73- Honey Velas

74- Mundo Místico

75- JG Arte en Madera Laser

76 – Baimond Artesanías

77- KM Estética

78- Verónica Sbarzella

79- Barbería BrunoV

80- Narella Artista de Uñas

81- Barbería 9 Fade

82- Rossylunchymas

83- Bernadet Jakinchuk Make Up

84- Luz del Alma

85- Cerra los Ojos Sorpresitas y más

86- Todo Útil MYC – Sindi Mateo

87- Mimos

88- Charo Doson

89-Madelein Cisneros Estilista 90-Ivanna Detona Estilista

91- Estefanía Oviedo Estilista

92- Valeria Bardanca Estilista

93- Boutique de la Villa Treinta y Tres

94- Luis Arte y Madera Artesanal

95- Adriana Plantas con Amor

96- Cuadros Sam Art y Deco

97- Alquimia Divina

Cabe destacar que estás chicas forman parte del Staff de la Escuela Aldey y vinieron a mostrar sus trabajos.

Muy agradecido está Imperio de Novias con cada uno de los sponsor

Con una convocatoria masiva con más de 350 personas entre Público – Participantes y Stand Presentes con sus respectivos emprendedores.

Importante Destacar que la organización decidió brindarles a los Emprendores en dónde el Espacio Avanza tuvo un Gran paso de Público y de Clientes con el fin de adquirir productos con un Total de más de 20 Stand.

La Dirección de Imperio de Novias Interactuo con el Público y Adjudicó más de 40 Obsequios con el fin de que algunos de los presentes tuvieran algún recuerdo. En dónde los jurados fueron diciendo números y mediante registro de planillas se adjucaron los premios por el número de asiento que ocupo cada integrante del público.

Pero lo más Importante fue el Gran Sorteo que se Anuncio en Redes Durante todos estos Meses.

Licuadora : Annabel Rodríguez Participante

Freidora Sin Aceite : Caren Sosa Participante

Microondas: Valentina Herrera Participante

Smart Tv 32′: Karen Dufrechou

Y se Coronó La Noche con Una Gran Ganadora

La Participante Sonia Gamboa de Categoría Señora Platino fue la Flamante Ganadora de $43000

Un Certamen Unico con Grandes Premios y una Gran Integración con el Público con estos Dos Grandes Organizadores Profesionales que lo dieron todo y demostraron como con Cariño – Respeto y Dedicacion se puede hacer maravillas en el mundo de la Moda.

Con los Nuevos Embajadores 2026

Paula Dabobe

Micaela Godoy

Julieta Rodríguez

Julieta González

Sharon Madruga

Ana María Díaz

Richard Muñiz

A continuación

La lista oficial de los Ganadoras de Dama de las Flores Edición 2026.

Categoría Mini Kids – Jurado Romina Casalas

Reina : Julieta Flores

Vice Reina : Mia Ruiz

Princesa : Martina Moreno

Categoría Kids – Jurado Any Kenez

Reina : Alexka Bono

Vice Reina : Mayara Farias

Princesa : Julieta Rodríguez

Categoría Pre Teen – Paula del Pino

Reina: Valentina de las Heras

Vice Reina : Sophia Mambrum

Princesa : Bianca Lemos



Categoría Teen – Andrea Invernizzi

Reina : Melani Olivera

Vice Reina : Nataly Javier

Princesa : Valentina Conde

Categoría Miss – Julia Arocha

Reina : Yennifer Pintos

Vice Reina : Valentina Herrera

Princesa : Sharon Rodríguez

Categoría Señora Joven – Rosalía Freitas

Reina : Clarissa Rubim

Vice Reina: Karen Dufrechou

Princesa : Bettina Pintos

Categoría Señora Clásica –

Reina : María Romay

Vice Reina : Vanessa Muniz

Princesa : Leticia González

Segunda Princesa: Deborah Duarte

Categoría Señora Oro

Reina : Daizine Lucas Rossi ( Dada Rossi)

Vice Reina : Paula Meza

Princesa : Adriana López

Categoría Señora Platino

Reina : Annabel Rodríguez

Vice Reina : Norma Gabriela Paz

Princesa : Fany Bentancur

Categoría Señora Diamante

Reina : Ana María Díaz

Vice Reina : Liliana Salvatierra

Princesa : Lidia Bobadilla

Categoría Mister



Rey: Jorge Castro

Vi Rey: Ramiro Llano

Principe: Elías Morales

Rey Dama de las Flores: Richard Muñiz

Categoría Identidad Diversa

Reina : Serena Portillo

Vice Reina : Caren Sosa

Princesa : Teresinia Montesco

Segunda Princesa : Nataly Bautista

La organización ya empezó a preparar y a publicitar su nueva apuesta completamente prometedora Rojo Carmesí – Quien se puede visualizar en las últimas publicaciones en redes de Fabián Latorre y de Carlos Montico quienes estan publicitando en todo momento a Marcolina Umpierrez como la Modelo Elegida para las Gráficas del Certamen el apasionamiento de estos dos grandes diseñadores por el Rojo hace que Rojo Carmesí sea su Gran Apuesta 20 de Febrero de 2027 Radisson Victoria Plaza Hotel – Se viste de Gala sin duda está organización está un paso adelante porque ya tiene su Jurado Seleccionado así como quienes estarán a cargo de la conducción ya está todo programado y la publicidad está en curso.