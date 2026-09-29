En una noche que desafió al clima y desbordó glamour, la capital uruguaya vibró en simultáneo con la Semana de la Moda de París a través de una pasarela imponente que consagró la belleza, la fuerza femenina y el talento local.

Montevideo – La noche de ayer lunes 28 de septiembre quedará grabada como un hito para la moda y la belleza en Uruguay. Punta Carretas Shopping se transformó en el escenario elegido para recibir «Le Défilé de L’Oréal Paris», una réplica exacta en simultáneo del legendario despliegue que la marca francesa realiza en el corazón de París. Ni la intensa lluvia que se desató sobre la capital logró opacar una velada diseñada para empoderar y deslumbrar.

La pasarela al aire libre cobró una mística única bajo el agua. Lejos de ser un impedimento, la lluvia sumó dramatismo y épica a cada pasada, demostrando la resiliencia y el profesionalismo de un despliegue de producción de primer nivel. Las gotas reflejadas bajo las luces del show crearon una atmósfera cinematográfica inolvidable para todos los asistentes.

Talento nacional en una pasarela de nivel internacional

El evento contó con un staff de modelos uruguayas de primer nivel, sumado a influencers y conductoras y empresarias destacadas del medio, quienes demostraron por qué la moda celeste pisa cada vez más fuerte en la región. Con estilismos impecables y las últimas tendencias de maquillaje y peinado de L’Oréal Paris resistiendo a la perfección el clima, las modelos locales derrocharon actitud, elegancia y pisada fuerte, ovacionadas por un público que acompañó con entusiasmo cada salida.

El huracán «Reini»: Sofía Gonet conquistó Montevideo

El gran punto de inflexión de la noche llegó con la presencia de la invitada especial de la marca: la destacada influencer y creadora de contenido argentina Sofía Gonet, popularmente conocida como «La Reini». Con su carisma magnético y su inconfundible estilo chic, Sofía acaparó todas las miradas y flashes, aportando esa cuota extra de frescura y disrupción que la caracteriza. Su participación consolidó el espíritu moderno, conectado y global que promueve L’Oréal en cada rincón del planeta.

Bajo el histórico lema «Porque tú lo vales», Le Défilé de L’Oréal Paris en Uruguay no solo fue una muestra de las tendencias más vanguardistas de la temporada, sino también una celebración del valor, la diversidad y la hermandad de las mujeres en todo el mundo. París estuvo más cerca que nunca, y Montevideo demostró que está lista para brillar con luz propia bajo cualquier cielo.

Destacamos el trabajo realizado por Rosario San Juan en la coordinación en pasarlea.