Punta del Este, Uruguay. El prestigioso Hotel Barradas se convertirá una vez más en el epicentro de la moda y la elegancia con la llegada de la cuarta edición de Reina de Blanco 2027, el consolidado certamen producido por Belleza Uruguay y organizado por la destacada agencia Gilda Models Internacional.

Este evento, que ya se ha ganado un lugar de privilegio en la agenda de la moda estival del principal balneario uruguayo, nació con el firme propósito de abrir puertas y generar espacios de expresión. Al reflexionar sobre la evolución y el espíritu de este proyecto desde sus orígenes, Gilda, la gran creadora de esta iniciativa, destaca la importancia de mantener viva la esencia con la que comenzó: «A través de Reinas de Blanco buscamos darle una oportunidad real tanto a modelos profesionales como a jóvenes que no pertenecen al ambiente para desfilar en una pasarela de primer nivel en Punta del Este. Consideramos que siempre es muy positivo que las chicas del interior del país y de Montevideo que recién están comenzando tengan estas oportunidades para mostrarse, ganar experiencia y lucir una corona».

El éxito de esta cuarta edición es posible gracias al valioso respaldo de marcas, profesionales y empresas que apuestan por el talento local. Entre los sponsors principales que apoyan la realización del evento se encuentran el destacado violinista Nohemias Basto Condición, Daniel Umpierrez, Karina Sappia y Nova Aloe, mientras que la cobertura visual y el registro de los mejores momentos estará a cargo del fotógrafo Richard Sosa para Net.uruguay.com.

La pasarela de Reina de Blanco 2027 brillará con las propuestas de un selecto grupo de diseñadores y firmas que acompañan esta entrega, mostrando las últimas tendencias en alta costura, calzado, accesorios y diseño de autor:

Romance Maldonado

Fénix (Alquiler de vestidos)

Las Marías Shop

Enni Artesanías en Cuero / Bi Catalina

Gassanelli

Analiz Creaciones

De la Vega Cueros

AB Coyet (Tacuarembó)

Renacer

El estilismo, la sofisticación y el brillo de las participantes en la pasarela estará garantizado por un equipo de estilistas y maquilladoras profesionales de primer nivel: Ana Claudia Medina, Alexa SH (Maquilladora Profesional), Bruna Barreto (Estilista y Maquilladora Profesional), Andrea Olivera (Salón de Belleza Unisex), Antonella Hernández (Lassh Beauty), Lucía García, Clau Estilista y Asesora de Imagen, Bellezza Semplice Maldonado, Luis Pérez (Estilista), Nayke (Estilista) y Noe Ungari (Estilista y Maquilladora Profesional).

Reina de Blanco 2027 promete ser una noche mágica donde la moda, la belleza y los sueños de nuevas promesas se unirán en un marco inolvidable como el Hotel Barradas.