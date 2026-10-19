El pasado domingo 18 de octubre, el Club Social Chuy fue escenario de la primera edición del Certamen Cultura del Interior, una propuesta creada y organizada por PL Eventos, bajo la dirección de Patricia Larrea.

Este proyecto nació con el propósito de recuperar y fomentar los certámenes en las ciudades del interior, brindando nuevas oportunidades de participación, integración y expresión a personas de diferentes edades, y revalorizando nuestras raíces y nuestra identidad cultural.

Para Patricia Larrea, directora de PL Eventos, el objetivo va mucho más allá de una competencia: “Lo que busco como organizadora es ofrecerle a nuestra ciudad algo diferente. No solamente un certamen, sino un espectáculo completo, donde los participantes y los artistas sean protagonistas de una misma noche, compartiendo talento, emociones y cultura”.

Uno de los momentos más especiales de esta primera edición fue la pasada cultural y creativa, en la que cada participante tuvo la oportunidad de expresar, a través de su vestimenta, una historia, una tradición o una representación cultural, demostrando que la creatividad no tiene límites y que lo verdaderamente importante es el significado detrás de cada presentación.

El Certamen Cultura del Interior también busca generar movimiento en nuestra ciudad, involucrando a comerciantes, profesionales, artistas, familias y a toda la comunidad.

Una primera edición que marca el comienzo de un proyecto que nace en Chuy, con el deseo de seguir creciendo y demostrar que el interior también merece grandes escenarios, oportunidades y espectáculos de calidad.

PL Eventos — Talento, cultura, inclusión y nuestras raíces.

CUADRO DE GANADORAS POR CATEGORÍA

Miss

Reina: Natali Mesones

1ra Princesa: Hajer Ali

2da Princesa: Lourdes Torres

Redes sociales: Romina Roman

Lady

Reina: Anabella Estevez

1ra Princesa: Rina Martínez

2da Princesa : Lourdes Romero

Redes Sociales: Patricia Pagola

Señora

Reina: Lourdes Perez

1ra Princesa: Ana Bach

2da Princesa: Claudia Techera

Redes Sociales: Maria Martinez

Señora Oro

Reina : Hiliana Moreno

1ra Princesa: Dobaiva Sisneros

2da Princesa: Alicia Vitavarez

Redes sociales: Selene Suarez

Mister

Rey : Lucas Ambrossi

1r Príncipe : Bruno Álvares

2do Príncipe : Carlos Carballo

Redes sociales: Wilson Lugo