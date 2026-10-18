El Centro Unión Obrero (CUO) de la ciudad de Melo llevó adelante una nueva edición de su tradicional Baile de Presentación y Elección de Reina, una velada que convocó a socios, familias y público en general en las instalaciones de la institución. El evento, consolidado como una de las grandes citas sociales de la región, se desarrolló en un marco de gran entusiasmo y elegancia.

La noche alcanzó su punto más alto con la proclamación del nuevo cuadro de honor. El título de Reina fue otorgado a Zahira Lucas, quien estará acompañada en su reinado por Ariana Núñez como Vice reina, Mariana Alvez en el rol de Princesa y Kiara Ferreira, como Miss Simpatía.

La responsabilidad de elegir a las soberanas recayó sobre un prestigioso jurado integrado por Néstor Araujo (Representante de la Intendencia de Cerro Largo), José Silvera, Adriana Silveira y Teresita Silveira (en representación de la directiva y los socios del CUO), las estilistas Jimena Sucunza y Yurema Vázquez, y la diseñadora de moda Marita Silva.

La conducción y animación de la velada estuvo a cargo de la dupla compuesta por Yesica Méndez y Andrés Diez. Asimismo, la realización integral del certamen contó con la participación de Vicky Ramos Ortiz en el rol de co-organizadora junto a la Institución, y el evento recibió el respaldo fundamental de destacadas firmas comerciales locales.

Desde la directiva del Centro Unión Obrero se remarcó la importancia institucional de estas jornadas, señalando que este tipo de actividades tradicionales contribuyen de manera directa a mantener viva la identidad de la entidad, al tiempo que fortalecen su prestigio y consolidan su estrecho vínculo histórico con la comunidad.