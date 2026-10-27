El pasado lunes, el diseño, la tradición textil y la vanguardia de la moda uruguaya se fusionaron en una cita imperdible. Las majestuosas e imponentes escaleras francesas de la casona de Cottage Carrasco se transformaron en la pasarela del Fashion Day – Made in Uruguay, un evento que desde los años 2000 celebra y proyecta el talento de nuestro país bajo la producción general de María Inés Rodríguez.

Las encargadas de dar vida a las colecciones sobre la pasarela fueron las modelos de la agencia Valentino Bookings, quienes lucieron las propuestas de una grilla que unió trayectoria, identidad y futuro.

Diseños con identidad y proyección

El desfile contó con la participación de destacadas firmas nacionales que representaron lo mejor del diseño local:

Casa Cuero: La marca de amplia trayectoria regresó con fuerza a la pasarela montevideana bajo la dirección de Gabriela Salustio, acompañada por Susana Manta. En esta nueva etapa, abrieron paso a la nueva generación de creadores de la firma presentando a Renata Zárate By Renata, talentosa egresada del Centro de Diseño Industrial (CDI).

La marca de amplia trayectoria regresó con fuerza a la pasarela montevideana bajo la dirección de Gabriela Salustio, acompañada por Susana Manta. En esta nueva etapa, abrieron paso a la nueva generación de creadores de la firma presentando a Renata Zárate By Renata, talentosa egresada del Centro de Diseño Industrial (CDI). Soriame: Una marca habitué y sumamente querida de esta pasarela, que preparó una muestra cargada con las últimas tendencias de la temporada. Fiel a su estilo, presentó una propuesta muy jugada que se destacó por su exclusividad y que sorprendió nuevamente a todos sus seguidores.

Una marca habitué y sumamente querida de esta pasarela, que preparó una muestra cargada con las últimas tendencias de la temporada. Fiel a su estilo, presentó una propuesta muy jugada que se destacó por su exclusividad y que sorprendió nuevamente a todos sus seguidores. Esquila: Directamente desde el departamento de Cerro Largo, llegaron espectaculares tejidos y ruanas artesanales. Cada pieza fue realizada minuciosamente desde la primera hasta la última puntada por tejedoras y productores locales, reflejando el valor de la lana Merino de nuestra campaña.

Directamente desde el departamento de Cerro Largo, llegaron espectaculares tejidos y ruanas artesanales. Cada pieza fue realizada minuciosamente desde la primera hasta la última puntada por tejedoras y productores locales, reflejando el valor de la lana Merino de nuestra campaña. Arazá: Representando al departamento de Artigas, esta firma tomó su nombre de un arbusto que produce una de las flores más típicas del norte del país. Su colección exhibió vestidos y creaciones propias confeccionadas a mano por modistas locales, destacándose principalmente sus propuestas para vestidos de fiesta y opciones para novias o quinceañeras con un estilo fresco y desestructurado.

Estilismo de primer nivel y cobertura exclusiva

El despliegue visual sobre la pasarela estuvo respaldado por un equipo de profesionales consagrados de la belleza uruguaya. El maquillaje de las modelos estuvo a cargo del sello de By Xime Beauty, aportando los enfoques estéticos de la temporada. Por su parte, el diseño de los peinados quedó en manos de los afamados y reconocidos estilistas Fabián Sciuto y Lina Pacella, asegurando que cada pasada mantuviera el estándar de alta costura que define al evento.

Toda la cobertura visual y el registro estético de este gran encuentro de la moda quedó inmortalizado bajo el lente del fotógrafo Richard Sosa. Además, la jornada contó con momentos muy especiales dedicados al público asistente, quienes pudieron participar por importantes regalos exclusivos de la prestigiosa línea Lancôme, así como de Casa Cuero, Soriame, Esquila y Arazá.

El encuentro se realizó en Cottage Carrasco.