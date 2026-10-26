En una noche repleta de brillo, elegancia y emoción, Uruguay eligió a las soberanas que representarán al país en el prestigioso certamen Miss Océano y Turismo Internacional 2027. El evento reunió a destacados talentos de todo el territorio nacional, culminando con la coronación de sus dos máximas ganadoras.

La gran triunfadora de la categoría juvenil fue Avril Suárez, quien se coronó como la nueva Teen Océano y Turismo Uruguay. Por su parte, la máxima distinción de la categoría principal se la llevó Micaela Vidal, consagrada como la flamante Miss Océano y Turismo Uruguay. Ambas representantes destacaron por su excelente pasarela, carisma y preparación.

A continuación, la nómina completa de las galardonadas de la noche:

Categoría Teen

Avril Suárez – Teen Océano y Turismo Uruguay

– Teen Océano y Turismo Uruguay Martina Acosta – Virreina Teen Océano y Turismo Uruguay

– Virreina Teen Océano y Turismo Uruguay Celeste Agazzi – Princesa Teen Océano y Turismo Uruguay

– Princesa Teen Océano y Turismo Uruguay Martina Moreira – 1era Finalista

– 1era Finalista Manuela Rodríguez – 2da Finalista

– 2da Finalista Lisue Clavijo – 3era Finalista

– 3era Finalista Ximena Da Rosa – 4ta Finalista

Menciones Especiales Teen:

Avril Suárez – Teen Pasarela

– Teen Pasarela Valentina García – Teen Oratoria

– Teen Oratoria Delfina Sosa – Teen Elegancia

– Teen Elegancia Nicol García – Teen Simpatía

– Teen Simpatía Priscila De los Santos – Teen Revelación

– Teen Revelación Luzmila Aberasteguy – Teen Actitud

– Teen Actitud Milagros Astegui – Teen Proyección

– Teen Proyección Zaira Chiribao – Teen Carisma

– Teen Carisma Ximena Da Rosa – Teen Naturalidad

– Teen Naturalidad Victoria Corcino – Teen Inspiración

Categoría Miss

Micaela Vidal – Miss Océano y Turismo Uruguay

– Miss Océano y Turismo Uruguay Flavia Medina – Virreina Océano y Turismo Uruguay

– Virreina Océano y Turismo Uruguay Arwen Fajardo – Princesa Océano y Turismo Uruguay

– Princesa Océano y Turismo Uruguay Agustina Chans – 1era Finalista

– 1era Finalista Emilly Ferrari – 2da Finalista

– 2da Finalista Melany Velazquez – 3era Finalista

– 3era Finalista Samantha Silveira – 4ta Finalista

Menciones Especiales Miss:

Micaela Vidal – Miss Pasarela

– Miss Pasarela Sofía García – Miss Oratoria

– Miss Oratoria Rivera – Miss Elegancia

– Miss Elegancia Durazno – Miss Simpatía

– Miss Simpatía Rocha – Miss Revelación

– Miss Revelación Paysandú – Miss Actitud

– Miss Actitud Maldonado – Miss Proyección

– Miss Proyección Soriano – Miss Naturalidad

Un agradecimiento especial a las marcas aliadas que apoyaron el desarrollo del evento: Moth, Cáceres y Vestite Merlina. ¡Éxitos a nuestras nuevas reinas en su camino internacional!