En una noche repleta de brillo, elegancia y emoción, Uruguay eligió a las soberanas que representarán al país en el prestigioso certamen Miss Océano y Turismo Internacional 2027. El evento reunió a destacados talentos de todo el territorio nacional, culminando con la coronación de sus dos máximas ganadoras.
La gran triunfadora de la categoría juvenil fue Avril Suárez, quien se coronó como la nueva Teen Océano y Turismo Uruguay. Por su parte, la máxima distinción de la categoría principal se la llevó Micaela Vidal, consagrada como la flamante Miss Océano y Turismo Uruguay. Ambas representantes destacaron por su excelente pasarela, carisma y preparación.
A continuación, la nómina completa de las galardonadas de la noche:
Categoría Teen
- Avril Suárez – Teen Océano y Turismo Uruguay
- Martina Acosta – Virreina Teen Océano y Turismo Uruguay
- Celeste Agazzi – Princesa Teen Océano y Turismo Uruguay
- Martina Moreira – 1era Finalista
- Manuela Rodríguez – 2da Finalista
- Lisue Clavijo – 3era Finalista
- Ximena Da Rosa – 4ta Finalista
Menciones Especiales Teen:
- Avril Suárez – Teen Pasarela
- Valentina García – Teen Oratoria
- Delfina Sosa – Teen Elegancia
- Nicol García – Teen Simpatía
- Priscila De los Santos – Teen Revelación
- Luzmila Aberasteguy – Teen Actitud
- Milagros Astegui – Teen Proyección
- Zaira Chiribao – Teen Carisma
- Ximena Da Rosa – Teen Naturalidad
- Victoria Corcino – Teen Inspiración
Categoría Miss
- Micaela Vidal – Miss Océano y Turismo Uruguay
- Flavia Medina – Virreina Océano y Turismo Uruguay
- Arwen Fajardo – Princesa Océano y Turismo Uruguay
- Agustina Chans – 1era Finalista
- Emilly Ferrari – 2da Finalista
- Melany Velazquez – 3era Finalista
- Samantha Silveira – 4ta Finalista
Menciones Especiales Miss:
- Micaela Vidal – Miss Pasarela
- Sofía García – Miss Oratoria
- Rivera – Miss Elegancia
- Durazno – Miss Simpatía
- Rocha – Miss Revelación
- Paysandú – Miss Actitud
- Maldonado – Miss Proyección
- Soriano – Miss Naturalidad
Un agradecimiento especial a las marcas aliadas que apoyaron el desarrollo del evento: Moth, Cáceres y Vestite Merlina. ¡Éxitos a nuestras nuevas reinas en su camino internacional!