La reconocida marca argentina presentó Dragoness y Why Not en un evento especial que contó con la presencia de Ricky Sarkany e influencers.

HÄVEN, la beauty gallery que reúne marcas y experiencias del universo de la belleza, fue el escenario elegido para celebrar la llegada de las fragancias Sarkany a Uruguay.

La reconocida firma argentina, una de las marcas más vendidas y referentes del mundo de la moda en su país de origen, desembarcó en el mercado uruguayo con dos de sus fragancias: Dragoness y Why Not, dos propuestas que reflejan el espíritu audaz, sofisticado y contemporáneo que caracteriza a Sarkany.

El lanzamiento contó con la presencia especial de Ricky Sarkany, fundador y referente de la marca, quien acompañó esta nueva etapa de expansión y compartió con los invitados una experiencia que fusionó moda, belleza y perfumería.

La celebración reunió a influencers y personalidades vinculadas al mundo de la moda, la belleza y el lifestyle, quienes tuvieron la oportunidad de descubrir las nuevas fragancias en un encuentro especialmente pensado para conectar con el universo de la marca.

Con esta incorporación, HÄVEN continúa consolidándose como un espacio de referencia para descubrir nuevas marcas, tendencias y experiencias de belleza en Uruguay, acercando propuestas internacionales que invitan a explorar nuevas formas de expresión personal.

La llegada de Sarkany representa un nuevo capítulo para la marca argentina y reafirma la apuesta de HÄVEN por ofrecer una selección diferencial de productos y experiencias que trascienden la compra tradicional.

Dragoness y Why Not ya forman parte de la propuesta de fragancias de HÄVEN.