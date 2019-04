Desafió a Novick a debatir públicamente y contrastar proyectos para el funcionamiento del partido, y para un eventual gobierno de esta fuerza política.

La conferencia de prensa comenzó apenas unos minutos más tarde. El nuevo precandidato ingresó al Centro Gallego de Montevideo acompañado de su jefa de prensa; saludó personalmente a cada uno de los presentes, entre los que se encontraban los trabajadores de los medios de comunicación y algunos ciudadanos interesados por la novedad. En la mesa principal lo esperaba el Presidente del Comité Ejecutivo de su agrupación, el futbolista Récord Guinnes Mundial, Robert Carmona; su asesor en materia de seguridad el Lic. Alain Montero; el coordinador de Montevideo Prof. Sergio Dabo, la referente de la agrupación “Mujeres por la Renovación” Graciela Diaz así como varios referentes barriales de Montevideo.

En sus primeras palabras, el nuevo precandidato presidencial ya parecía tener claro el punto en la mira: “estoy muy satisfecho, con el hecho de que hoy desde el Partido de la Gente volvamos a retomar esa sana costumbre de realizar conferencias de prensa y responder a todas las inquietudes de los medios de comunicación, le hace bien a la democracia y le hace bien al partido” dijo.

Seguidamente se refirió a la decisión de su grupo político de comparecer con una precandidatura alternativa a la de Novick dentro del Partido de la Gente y graficó: “lo que nos trajo hasta aquí, ya no nos lleva a ninguna parte”, para luego señalar “que sin entrar en el show mediático que protagonizaron otros dirigentes días pasados, quiero dejar claramente establecido que esta candidatura no surge fruto de ningún acuerdo con Novick, ya que – al igual que muchos que ya se fueron del Partido – tampoco yo tengo diálogo con el desde el pasado 3 de Enero”.

En relación a la orgánica del partido se mostró confiado en cambiar la realidad: “a partir del 1° de Julio vamos dinamizar el partido, a hacer que funcione la Convención Nacional y los órganos deliberativos departamentales, vamos a crear un Centro de Estudios, a contar con una Casa del Partido, a llevar a nuestra fuerza política al interior del país, a integrar y empoderar a los jóvenes brindándoles formación política y participación real a través de elecciones juveniles; se termina un sistema en el cual todos los satélites rotaban alrededor de un astro, para pasar a ser una fuerza política de hombres y mujeres libres, con opinión y con valor para construir un partido entre todos” enfatizó.

En relación a la propuesta de gobierno pidió comprensión ya que la “precandidatura se decidió el viernes pasado, pero desde entonces ya están trabajando nuestros técnicos elaborando una propuesta seria, concreta, pero por sobre todas las cosas realizable”. Lamentó que muchos integrantes de su equipo técnico no pudieran estar visibles en la conferencia, por pertenecer al mundo corporativo, pero adelantó que confía en que pasada la elección interna podamos conformar un equipo visible, integrando también a otros profesionales que hoy están en el partido indecisos o sin saber para donde ir”. Adelantó que desde su agrupación venían trabajando en proyectos legislativos, ya que hasta el viernes pasado esa era su prioridad, sobre lo cual habían avanzado y presentado propuestas en cuatro ejes: a) Concertación para el empleo b) Integridad en la función pública, c) Envejecimiento saludable d) Protección y bienestar animal. “Ahora iremos hacia una agenda de políticas públicas enfocadas en los diferentes temas del quehacer nacional, donde va a estar el tema seguridad, sin dudas, es urgente, pero no solo la seguridad, y solo la seguridad” remarcó.

Para concluir la conferencia de prensa, Carotta invitó a Novick a debatir públicamente, antes de las elecciones internas: “donde y cuando quiera – él y yo – sobre nuestros proyectos para el partido y para el país: los ciudadanos que miran hacia el partido y los dirigentes y militantes que lo integran tienen derecho a saber y a comparar” afirmó.

