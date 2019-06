La ingeniera Marta Jara compartió reflexiones ante decenas de participantes, en el marco del programa Women In the Profession, del Vance Center

En el marco del programa Women in the Profession, una iniciativa de la organización Cyrus R. Vance Center for International Justice de Nueva York, se llevó adelante una charla a cargo de la actual presidenta de Ancap, Marta Jara, quien habló acerca de los prejuicios como un fenómeno que trasciende la equidad de género.

El objetivo principal de estos encuentros, que se realizan en Uruguay de la mano de las firmas legales Ferrere, Guyer & Regules, Hughes & Hughes, Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause, y Posadas, Posadas & Vecino, es contribuir al reclutamiento y fortalecimiento de las mujeres abogadas en sus ámbitos laborales.

Ante una audiencia que superó el centenar de abogadas y abogados, Jara centró su discurso en el análisis de los sesgos, entendidos como atajos del cerebro que llevan a un individuo a recoger las experiencias adquiridas y a alterar la forma en que ve la realidad, provocando la aceptación de algunas personas en detrimento de otras.

La jerarca distinguió distintos tipos de sesgos que aparecen frecuentemente en el mundo del trabajo, principalmente en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Según explicó, el sesgo de la similitud es aquel que lleva a las personas a querer rodearse de gente con similares características. Para vencer esa tendencia y romper esos grupos, señaló que es importante que exista la discriminación positiva y se fomente el cumplimiento de cuotas para personas que no presentan las mismas características de la mayoría.

Otro de los sesgos mencionados refiere a la afinidad entre quienes integran un mismo grupo o comunidad, que lleva a la exclusión de quien viene de otro sitio. “Es algo bastante impenetrable y culturalmente la tendencia es que aquellas personas que quieren despojarse de este sesgo, son rechazadas y esto genera muchas inequidades”, señaló.

Los sesgos de la confirmación, de la norma y de la estética también estuvieron presentes en la presentación de Jara, quien hizo especial énfasis en éste último, por su actual trabajo en una industria dominada por hombres.

Me gusta: Me gusta Cargando...