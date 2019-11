Todas las fotos de la boda Felicini & Moreira

Días pasados se realizó la boda entre Antonio Felicini y Rodrigo Moreira en las instalaciones de Carrasco Village, ante un gran número de invitados.

Estas son las palabras de Antonio que dejó a nuestro medio para compartirlas con todos ustedes:

En muy pocos meses la vida nos cambio al recibir una oportunidad laboral en Europa, mas precisamente en España, gracias a una charla que nada hacía prever tendría tanta trascendencia; fue en una casa de comidas rápidas, con nuestra amada Rosario Alonso y el grupo “Saliditas”. Esto fue en el mes de Julio y la partida será en diciembre por lo que junto a Rodrigo deseábamos casarnos, pero esto aceleraba los tiempos, así que teníamos que tomar la decisión; casarnos en España solos o en Uruguay rodeados de nuestros afectos más queridos… La decisión la tomamos al ver una modalidad viable para poder hacerlo en un momento en el que nuestros ahorros están asignados al nuevo proyecto de vida; un sistema que se utiliza en Europa y que yo ya había aplicado aquí con “Falso Casamiento Uruguay”, el sistema de ticket.

Cada invitado tenía que confirmar y pre pagar un ticket de confirmación que en nuestro caso fue de $900 por persona que incluía todo lo que se puedan imaginar, comida, bebidas, postres, banda en vivo, cotillón, etc.

Ya que esto no cubría todo el costo, acudimos al apoyo de las empresas y amigos que siempre nos acompañan, en toda la organización, decoración y muchas otras cosas; así que con esto y los regalos de boda, pudimos reducir la diferencia entre el costro final y los ingresos por conceptos de ticket.

Desde temprano estuvimos preparando todo en el salón @carrascovillage, con quienes no tenemos mas que palabras de agradecimiento por su servicio, calidad, cantidad, atención y contemplaciones ante este nuevo sistema que traía muchos y nuevos desafíos estando en contacto permanente con sus dueños. La actuación del metre de esa noche, Matías corresponde destacar junto con todo el personal en todas las áreas.

Para poder lograrlo tuvimos una gran ayuda, much@s amig@s se acercaron para ayudarnos con la decoración que fue de la gran Laura Prego (@laura.prego); decoración que no paso desapercibida y que tenia como protagonista absoluta más de 300 calas y un gran aro de follaje para el altar de la ceremonia, a demás de todos los detalles que se puedan imaginar. (en este sentido queremos agradecer al equipo que se armó para ayudar: Cecilia, Inés, Avril, Simón, Adriana Martelo (que no podía asistir a la fiesta pero igual participo), Laura, Silvina, Elina, Ximena, Analía, Carolina y Pamela)

Luego nos fuimos rumbo a @alquilerdetrajes_gs a prepararnos y vestirnos ya que Fabricio y Sabrina nos apoyaron y asesoraron en TODO con el hermoso vestuario azul que se ve reflejado en las fotos y hasta los zapatos nos solucionaron tanto a nosotros como a varios de nuestros invitados.

21:00 llego la hora y la fiesta comenzó con la recepción de bocados y bebidas; a los 45 minutos comenzó la ceremonia de wwwjuezdeboda.com que fue mágica, emotiva, divertida, sorprendente, pero por sobre todo ¡INOLVIDABLE!

Lo primero fue un gran gusto y placer, una amiga muy querida y talentosa, Camila González @camigon_ inicio la ceremonia cantando en vivo una versión góspel de “Stand by me” que nos erizo a todos; para los anillos nos canto “Me haces bien” de Drexler y para el gran final, en nuestro caso no podía faltar una canción del gran Abel Pintos “Motivos”, que inicio Camila pero que luego, jugándome una mala pasada, me hizo cantar!

En la ceremonia contaron nuestra historia desde el primer día, firmaron los testigos, hablaron nuestros amigos, nuestra hija perruna Mora entro las alianzas (que nos regaló y diseño de acuerdo a nuestro gusto Leticia Hernández de @solomiajoyas) junto a Simón (Mi ahijado) y Mariapaz (Sobrina), establecimos divertidísimas pautas de convivencia y nos dedicamos una palabras; cuando el “Juez” Martin Roldan, nos declaró “unidos en matrimonio”, nos dimos vuelta y los aplausos y la emoción eran TRE MEN DOS! Todo estaba dado para que la fiesta comenzara muy para arriba.

A Mora, nuestra hija perruna no la podíamos dejar toda la noche porque era peligroso para ella, así que confiamos nuestro tesoro más preciado a @amor_infinito_canino que se encargo de ir al salón a cuidarla en la previa, tenerla durante la ceremonia, cuidarla después y encima llevarla en un auto a su “Guardería Canina Único Huésped”, que no es más que la propia casa de Anabella que los trata como uno lo hace en la propia.

La cena fue con mesas, plato y cubiertos, pero de manera informal, descontracturada y muy bien servida. Aprovechamos un momento para hablar a nuestros afectos para AGRADECER y contarles nuestro nuevo proyecto; claro que lo hicimos en ese momento porque una vez que comenzara el baile y el expendio de bebidas alcohólicas, no lo íbamos a poder hacer.

Para abrir la pista de baile decidimos hacerlo con banda en vivo y de verdad te digo que fue el gran acierto, por el resultado y por la banda que elegimos @kumbiaretro IMPRESIONANTE, con todas las mayúsculas; toda la música que marco nuestra época de bailes y salidas, esas que cada vez que sonaban los primeros acordes nos hacían levantar las manos y ponernos a cantar.

Bailamos, bailamos, bailamos y bailamos, en ningún momento el Dj Nacho Furtado dejo que la pista se vaciara, eso si a las 4:00 y con el 90% de los invitados, tuvimos que cortar unos pocos minutos para el brindis y los postres, así que seguimos la ceremonia del corte de torta, una “Naked Cake” o “Torta desnuda” riquísima que nos regalo “Sabores de la abuela” con su cocinera y amiga adorada Lucy González.

El resto de los postres se los debemos de agradecer a otra gran amiga (familia de corazón) que nos dedicó unas hermosa e inolvidables palabras en la ceremonia, Paola Sansone que nos apoyó en todo lo que necesitamos y que constantemente estuvo acompañando.

Aprovechando la era de WhatsApp, las invitaciones y comunicaciones las hicimos mediante un gran grupo en el que podíamos enviar información pero lo configuramos para que no se pudiese hablar, imagínate que si los 200 se ponían a hacerlo, hubiese sido caótico… Es más… este sistema tuvo su ventaja, ya que al llegar al salón descubrimos que entre todos lograron comunicarse y realizarnos una hermosa sorpresa, cada invitado llevo una fotografía impresa con nosotros y nos dedicaron unas palabras en la parte de atrás, las colgaron en un lugar preparado sin que nosotros supiésemos y solo al acercarnos las emociones afloraron al ver los recuerdos de esos momentos compartidos. Gracias a quienes lo planearon, principalmente a Inés Silvera y Leticia Hernández.

Quiero asegurarles que este sistema funciona, que es posible y que realmente se animen, quienes los aman y quieren compartir no van a tener problema en apoyarlos, realmente estoy convencido que el éxito de nuestra fiesta se debió a esto y a que decidimos realmente invitar a aquellos con quienes queríamos compartir, sin compromisos. En que de esta manera casi todos se involucraron desde el principio.

Para finalizar no puedo dejar de agradecer a:

*Erika Alonso Wedding Planner que fue la cabeza pensante de todo, la guía, la psicóloga, gestora y todo lo que se puedan imaginar… sin tener en cuenta que además de todo nos une una gran amistad y amor para con ella y su familia que siempre están.

*María Inés Silvera que más allá de que nos enloqueció con las cuestiones de vestuario y consultas, estuvo permanentemente involucrada desde el minuto 0 de la idea hasta el último al dejarnos en casa al final de la boda.

*A la empresa Bethel SPA y a sus directores y amigos, Lourdes Rapalin y Álvaro Padin que con un gran equipo en el que deseo destacar a Valeria y Claudia, me han preparado en todo lo que refiere a estética corporal con tratamientos de ultima generación, cama solar, peluquería y Power Plate que les recomiendo investigar porque es muy efectivo y exitoso; realmente un disfrute.

*A mi querido Richard Sosa de este portal, Neturuguay.com que siempre está para acompañar y cubrir los mejores momentos con una calidad y calidez inigualable y que no dudo en ayudarme cuando se lo pedí en más de una oportunidad.

*Humberto Ruiz que con cámara en mano robó varios momentos de nuestro civil y de la gran noche.

*A todos y todas los que nos acompañaron e hicieron de esa una noche que repito, SUPERO LO SOÑADO y fue gracias a todos y cada un@ de ell@s.

Si quieren que les cuente más y que los guie en este sistema de bodas, síganme en Instagram @antoniofelicini que con mucho gusto les contestare!

¡Somos inmensamente felices y estamos muy agradecidos!