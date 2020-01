Alejandro Carapella Goñi: «mujeres lindas hay millones, pero sólo logran trascender las que desarrollan una personalidad atractiva»

Alejandro Carapella Goñi es un agente de modas argentino, que ha logrado enaltecer la imagen de muchas modelos, permitiéndoles acceder a la elite de la moda internacional, trabajando para marcas como Vogue, Sports Illustrated y Victoria’s Secret. De esa manera él se ha desarrollado como agente y scouter para agencias europeas en Milan, París y Nueva York.

SU HISTORIA EN PRIMERA PERSONA

A los 21 años me fui a Europa con la idea de representar a una preciosa chica argentina, que en ese momento había creído, «descubrir» en la puerta de un colegio. Luego de radicarme en Milán, un año después comenzaba la aventura de creerme “agente”… primero desde mis ganas, motivación y convencimiento, pero luego desde el conocimiento y visión para manejar estratégicamente su imagen como negocio.



Situación que me llevó a conocer varios países del mundo de la moda, como París, Londres, Madrid, Barcelona, New York, y recorrer más de 20 ciudades divinas del mundo.



En ese momento el mundo de la moda pasaba por un confuso y delicado momento donde la bulimia, anorexia y la visión equivocada de las agencias con respecto al peso inadecuado de las modelos, era siempre llevado al extremo en la salud de cada una de las chicas.

Pero a base de convencimiento logramos imponer con ella su estilo deportivo con hábitos de una vida muy sana, donde la alimentación y el ejercicio físico estaba incorporado naturalmente en nuestras vidas.



Su belleza natural, la llevó a poder trabajar con los ”top 10”, fotógrafos más importantes del mundo de la moda como lo son Steven Meizel, Patrick Demarchellier, Bruce Webber, Peter Lindbergh, David Sims entre otros, y por consecuencia de estos personajes, consagrarse como portada de Sports Illustrated, Vogue USA, Vogue Italy, Vogue France, Vogue UK, Vogue Germany, Vogue Japón, Elle, Harper’s Baazar, y Marie Claire entre las principales revistas del mundo de la moda.

Luján nunca supo que mientras ella dormía, yo negociaba con los directores, agentes y bookers de las mejores agencias del mundo para lograr imponer su imagen con las editoriales, fotógrafos, campañas y catálogos más importantes del momento (risas)



Por esos tiempos comenzaban mis primeras experiencias como fotógrafo al lado de quien para mí, en ese momento, “la chica mas linda del mundo”. Motivado por esto, no podía entender que sus «test» fotográficos y primeras editoriales de moda no reflejarán lo que yo proyectaba en ella como potencial, y me preguntaba «¿cómo podía estar pasando que no se encontrara el resultado buscado?», (el que yo esperaba) me llevó a fotografiarla mediante unas «polaroid», con un estilo más sexy de lo habitual, que llamó la atención de varios fotógrafos importantes del mundo de la moda.

LA VERGÜENZA NO TIENE NINGUNA VIRTUD

Desde hace ya varios años, la mujer ha tomado un protagonismo muy importante en todos los ámbitos, pero si lo vemos desde la imagen y la comunicación hoy lo puede exhibir aún más en las redes sociales.



Me escriben a mi cuenta de Instagram con la idea de hacer «fotos nuevas», luego de analizar su potencial y posibilidades de generar realmente una adaptación de su imagen desde lo comercial al mercado actual, decido si voy a trabajar con ellas e involucrarme en este desafío.



Les comento la idea de profesionalizar su cuenta y su feed, para cambiar su imagen mediante contenidos atractivos de alta calidad e impacto visual, con el objetivo de aprender a utilizar sus redes sociales mediante estrategias de marketing automatizados para multiplicar sus likes y seguidores.



De esta forma ven así transformadas “sus cuentas básicas” en una “cuenta empresarial” que les genera una fuente de recursos e ingresos mediante canjes, viajes, catálogos, campañas, lookbook y acciones de marcas que en el tiempo produce dinero y rentabilidad.





Siempre busco transmitirles, que mujeres lindas en el mundo hay millones, pero sólo marcan la diferencia las que pudieron desarrollar una personalidad atractiva y hacerla interesante en cualquier actividad que hayan decidido ejercer en la vida.



Por eso les digo que se animen, que no tengan miedo de creerse inalcanzables, porque «la vergüenza no tiene ninguna virtud» ni atributo que pueda ser utilizado a su favor, si quiera para generar una mínima ventaja si lo buscaran como estrategia en la búsqueda de conseguir un objetivo.



Porque siempre, lo que decidan hacer, será criticado de alguna manera u otra, incluso por personas que aún no resolvieron la felicidad en sus propias vidas, así que simplemente las motivo a que «hagan» para poder ser quienes proyecten ser.

LA «SEGURIDAD INSEGURA» DE LA MUJER ACTUAL

Las mujeres de hoy pasan por un gran dilema a resolver: el conflicto que encontré llamar “seguridad-insegura”.

Muestran una imagen en sus redes sociales, con una increíble seguridad, pero “totalmente impuesta por ellas mismas”, sobre todo cuando lo dejan ver “desde la sensualidad de una foto” que suben a sus redes, Basta que lean los comentarios de uno o dos seguidores, de esos que siempre aparecen y deciden escribir algún adjetivo “descalificativo, que hiera su sensibilidad, para que estalle la bomba interna que llevan dentro… y ahí comience nuevamente el ciclo del gran conflicto de su “seguridad insegura”.



Mi relación con las chicas entre 18 y 25 años mediante la fotografía me lleva a crear un vínculo extremadamente natural, donde se logran diálogos muy interesantes sobre su propia inseguridad personal.





La inseguridad que ellas mismas me transmiten desde que llegan a mi estudio es preocupante, pero una vez que entramos en detalles y entendemos juntos desde donde nace el problema, comprenden lo que les pasa, y con la charla y el clima que se genera a modo de “psicólogo circunstancial” se van modificando varios de los conceptos en los cuales ellas se van sintiendo estar equivocadas.



Cuando tocamos temas como la seguridad personal, autoestima, vergüenza y personalidad, fundamentales para lograr potenciarse, comienzan a compartirme sus experiencias de vida… y mientras el tiempo se nos pasa, se van transformando y adquiriendo una “seguridad” que no deberían haber perdido nunca.



En ese momento comienzo a transmitirles mis historias vividas y ellas me dan lugar para poder couchearlas. La seguridad que siguen incorporando las transforma y les genera confianza personal que las lleva a ir posando y aprendiendo a ser ellas mismas. Los resultados prometidos comienzan a verse naturalmente y las diferencias entre el “antes y después” se hacen muy visibles, encontrando el objetivo esperado para ambos.

LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN

Hoy, las fotos realizadas en las cuentas personales de las redes sociales de cada una de las chicas, genera influencia en sus seguidores. La supuesta “vida perfecta” que “vende” vía likes genera más seguidores en las redes, por consecuencia, una rentabilidad económica que se transmite mediante canjes, viajes y luego dinero por medio de acciones pagas por y para las marcas, por el uso de sus contenidos y sus cuentas influyentes.



Muchas chicas son muy vulnerables a los comentarios en sus redes, lo que las lleva con el tiempo a una inestabilidad psicológica generada en muchos casos desde su ansiedad de pertenecer. Es parte del juego, pero si entras en el juego, debes aprender a jugarlo para no salir “lastimada”.

EL CAMINO HACIA LA DESTRUCCIÓN PERSONAL

Me analizo como un hombre que considera a la mujer muy por arriba de la capacidad intelectual, sensibilidad y susceptibilidad si las comparo con el hombre básico, como común denominador de la sociedad actual moderna.



Siempre habrá excepciones para ambos lados del género, pero viví mi vida rodeado de mujeres (algunas muy interesantes, otras tan sólo lindas) sobre todo desde que decidí meterme en este mundo superficial, frívolo y de aparente glamour del negocio de la moda, de agencias, de productoras castineras y estudios de televisión.



Desde siempre me interesó estudiar e investigar a la mujer haciéndole las preguntas más profundas, difíciles e incómodas que puedan ser capaz de responder, y encontré en sus respuestas, “verdades” que normalmente suelen ser incómodas.



Creo, desde mi experiencia, que un alto porcentaje de las chicas pasan por los mismos traumas psicológicos con respecto a su “seguridad insegura” aplastada básicamente por los hombres, comúnmente desde el inicio de las primeras relaciones amorosas.





Hombres que las conocen de una manera y luego las quieren cambiar, con total autoridad como si fueran dueños de sus vidas… y ellas, “enamoradas”, o en el camino a estarlo, cambian… se dejan manipular… y ahí comienza el primer error en su auto-flagelación.



Puedo poner un ejemplo básico….que comience conociendo a un chico, les guste desde el primer impacto visual, luego vía chat o en mensajes privados, creen poder conocerlo, se enganchan, posteriormente se encuentran en una previa con no menos de 3 vasos de alcohol encima, más tarde tienen sexo casual y si lo consideran ‘buen sexo” o les pareció comienza el camino hacia la debilidad emocional… ahí es donde lo dimensionan y crean el histórico “príncipe azul” de sus sueños, desde su proyección inconsciente que luego defienden y justifican ante su grupo de amigas cuando se creen enamoradas y por que no pueden ser capaces de ver su propia relación desde afuera…y ahí pierden, pierden siempre…



Ellas pasan a hacer todo lo que el chico/hombre les pide, pero sin darse cuenta que es la propia inseguridad del hombre la que dice “no te pongas esto, no digas esto, no hables así, no vayas a bailar con tus amigas, vení conmigo, no salgas hoy!, vi como lo miraste!, o no te vistas así, para qué provocar? si ya estas conmigo”, etc, etc, etc. Y ellas, ya totalmente enamoradas, creyendo que ellos se lo dicen para cuidarlas, comienzan el camino sin retorno hacia la destrucción personal, donde los valores, su personalidad, su confianza, su temperamento, sus convicciones e ideales comienzan a ser auto-cuestionados y dejados en duda… para luego, con el tiempo, y después de una separación quizás, volverlos a recuperar… pero dejando secuelas en el cuerpo, con el aumento o disminución de peso, de acuerdo a cómo lo sienta o canalice cada una de ellas.

MODELOS ARGENTINAS QUE “CREEN” TRIUNFAR EN EL EXTERIOR

Hoy, con mi experiencia vivida, en estos años entre Europa y NY, siento que me otorgaron un conocimiento privilegiado, necesario y detallado de lo que significa el camino hacia la creación de una modelo de nivel internacional.



Pero, por una cuestión cultural, basada en nuestras raíces Italianas y españolas, ese camino queda truncado o interrumpido por los valores familiares, la salida con amigos, el asado, y todo lo relacionado al vínculo social que prevalecen, que hacen que las modelos argentinas no triunfen en el exterior por el simple pero complicado hecho de extrañar.



Por eso, las que llegaron a ser importantes dentro de este negocio, fueron -en su momento- acompañadas por su parejas para instalarse 6 o 7 años en Europa y poder hacer así una carrera internacional.



Hoy, consideran en los medios de prensa, que una modelo «triunfa» en el exterior por el solo hecho de viajar circunstancialmente en temporadas de colecciones o «fashion week» para participar de algunos de los desfiles de los diseñadores más reconocidos, pero luego ellas regresan a Buenos Aires, para seguir con su vida a nivel local, por el simple hecho de que no se animaron a sentirse «incómodas» para lograr crecer en sus carreras.

DICEN SER MODELOS

En Argentina todas las chicas que se toman fotos para sus redes «se dicen ser modelos». Es muy común leer en sus redes el título de «modelo» como título de presentación en sus redes. Algunas más osadas escriben «modelo profesional», y otras chicas se presentan ellas mismas como «modelo», pero cuando les preguntas personalmente a qué se dedican…se quedan sin poder desarrollarlo… el problema es que les hacen creer erróneamente, que haciendo un curso en alguna escuela de modelos, se reciben de «modelos profesionales», como si un título te pudiera otorgar la condición de “ser” modelo.



Entendamos primero qué significa «ser modelo»… desde mi vision sólo considero modelo a aquella mujer que que posee los atributos físicos necesarios homogéneos para «ser parte» del negocio de la moda, entonces podría decirse que “trabaja” como modelo, pero autodefinirse «ser modelo»… cuál es el sentido?.



No las entiendo, veo sus «feed» en Instagram o Facebook y me pregunto «qué hicieron en el negocio de la moda para auto-declararse modelo? Se sobreentiende que para poder decir que lo eres, deberías facturar y vivir de tu profesión, de otra manera debería llamarse hobby. Salvo en el caso de algunas profesiones que, habiendo finalizado su estudio te habilitan el título «de», aunque decidas no ejercerlas.

EL MERCADO ARGENTINO DE INFLUENCER ESTÁ DESGASTADO

De regreso a mi país, después de haber vivido en el exterior, me encontré que en Argentina aún estaba en auge, la explosión de los/las «influencer» en las redes sociales, chicas que utilizan su influencia desde sus cuentas digitales en la decisión de compra ó venta sobre un producto.



Pero, en un mercado desgastado, donde la economía no ayuda desde su propia inestabilidad, te encontras con un negocio “parchado” por todos lados y, en el intento de subsistir de alguna manera, mediante el formato de «canje», nos encontramos con el claro ejemplo del «fotógrafo de canje»… Me preguntaba en su momento: «¿canje de qué?», y aún sigo sin entenderlo. Por ejemplo, si pienso en un fotógrafo que tiene una trayectoria que lo avala, donde ha trabajado con modelos de nivel internacional, cuál sería el beneficio del canje con una modelo local (si es que lo es, o peor aún: si cree serlo y no lo es… ahí te encuentras con el primer gran problema a resolver y no es fácil encontrar las palabras precisas para hacerlo, cuando los egos son más importantes que su propia realidad personal.

2 ESTILOS DE MUJER BIEN DEFINIDOS

Creo en solo 2 clases bien definidas de mujer, cuando defines sus estilos, más allá que puedan existir 8 o 9 variables más para mi manera de verlas, pero que ya nos llevaría a las generalidades…



Está la mujer emprendedora, activa, inquieta, talentosa, preocupada por crecer, por ser ese «alguien» que está eligiendo «ser» todos sus días y con un valor inigualable, porque aparte es «agradecida», lo que ya la convierte en diferente y eso la lleva a verse seductora y después está el resto de ellas.



La mujer común, la ordinaria, mediocre, la que no sueña con nada, que todo le da lo mismo, carece de motivos que la muevan a «ser». Tiene una vida básica, sin muchos anhelos ni compromisos de nada… y existe para una palabra habitual que es «común denominador», (sobre todo en esta generación de entre 17 y 22 años) y es una palabra utilizada permanentemente por ellas… «me colgué» una palabra millennial que parecería ser sinónimo de “no me interesa”



Aqui un ejemplo: Antes de programar un día de fotos con ellas, me tomo el tiempo de conocer sus gustos básicos, qué las moviliza a tomarse fotos, para qué las quieren, qué buscan con éstas, sobre todo dónde se ven proyectadas ellas misma en un futuro mediato y qué quieren de sus vidas, para entender un poquito más a qué apuntan…y normalmente sucede que es una de las cosas que más les gusta hacer en sus vidas, pero lo ven como un sueño o una fantasía proyectable, sobre todo cuando no se sienten seguras de ellas mismas.



Así como sucede en Brasil, que todo niño quiere ser jugador de fútbol y toda niña quiere ser modelo, aquí en Argentina pasa igual, salen jugadores de fútbol y chicas bonitas de abajo del asfalto…y todas ellas coinciden en que quieren verse lindas en sus fotos o en la imagen que quieren mostrar ser o parecer…. Ellas ven mi cuenta en Instagram y me escriben con la idea de hacerse un book o cambiar su imágen en las redes, pero cuando llega el dia de hacer las fotos te escriben para decirte “uhhh Ale, sorry me colgue, no puedo llegar hoy a tu estudio”



Entonces me pregunto… ¿cómo puede ser que “se cuelguen” por algo que dicen “es una de las cosas que más les gusta hacer en la vida”?, que lugar queda para aquellas cosas que no les gusta, o no les interesa hacer…. como podría ser estudiar, correr o leer? Este estilo de mujer suele culpar al mundo de sus problemas, su mala suerte permanente, inestabilidad emocional, problemas de pareja permanentes, descuidos personales, desorden de alimentación, abandono físico… y simplemente no están viendo que todo se lo generan desde ella mismas, en su decisión de cómo encarar su vida, en cómo deciden vivir cada dia, hacen que simplemente suceda!



Siempre pienso que la vida es “un estado de ánimo», depende de cada uno de nosotros, de nuestras ganas y energía en cómo decidas vivirla.

SU BYO

Ex Director de W Models Management en DF México

Ex Director Creativo de Agencia de Publicidad Skyson.



Trabajó como creativo en Monstermedia México bajo la dirección de Paco Torres ex director de Microsoft Mexico http://monsterxp.net/



En 2007 desarrollo en Argentina y Uruguay la primer campaña gráfica en 3D con el recurso de la estereografia, llegando a más de 3 millones de lectores mediante las revistas más importantes del pais.



Fotografo Profesional. Se especializa en encontrar jovenes talentos, desarrollar su imagen y potenciarlas. Ha trabajado en Dotto Models, Fashion Models Milan, Next Paris, Next NY y en editoriales como Vogue y campañas mundiales como Maribore Festina, Mercedes Benz, Peugeot, Head & Shoulders.



Actualmente es Manager y Director de Arte de ID Agencia de Publicidad Digital (en desarrollo) Su principal función sera coordinar todas las áreas y captar talentos. https://www.istagram com/acg pic/

