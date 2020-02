Daiana Carigi: «las modelos tienen que cuidar siempre el producto cuando hacen sesiones de fotos, publicidad o pasarela»

Daiana es una de las modelos que más ha crecido en los últimos tiempos, siendo partícipe de variados trabajos publicitarios, y hasta en la TV actualmente podemos reconocerla.

Durante enero realizamos una entrevista con ella y su amiga Gabriela León, que incluyó una jugosa sesión de fotos, y aprovechamos para conocer un poco más de su vida profesional y personal.

¿Cómo sería tu propia biografía si tuvieras que escribirla?

Daiana Carigi Ubiña, una chica de 24 años que vive en el Cerro con su familia. Es modelo, recibida de periodista y está incursionando como actriz. Tiene pareja hace 7 años con la cual ya convive. Aunque no me guste del todo, también me reconocen como la nieta de un ex jugadores fútbol, muy conocido de hace unos años, eso me enorgullece pero siempre hay que trabajar para tener méritos propios y que no te vinculen con nadie, sino hacer uno su propio camino.

Trabaja en publicidad, desfiles, gráfica y el año pasado hizo su primera película que este año se estrena en Argentina y Uruguay.

Una chica que trabajada desde pequeña para alcanzar sus metas y sus sueños, nadie te impide nada, todos los sueños son alcanzables, solo si tú te lo propones.

Trabaja también con sus padres en una empresa que está ubicada en el Cerro, a mi no se me caen los anillos… hago de todo y no me avergüenzo.

Tengo bastantes metas y sueños por cumplir que voy por ellos de apoco y sin apuros, todo a su debido tiempo, pero nunca me rindo, siempre sigo adelante, un NO nunca es bajar los brazos, es seguir perseverando por lo que uno quiere.

¿Quién ha sido tu referente como modelo?

Mi referente como modelo nacional siempre fue Silvia Holly, por eso mi aprendizaje fue con ella desde chica. Es una gran profesional y ella nos enseñó; hay que ser humildes y tratar esta profesión como un trabajo si es lo que quisiéramos. Es nuestra madrina del modelaje y además nuestra segunda mamá por que siempre nos está dando consejos, nos pregunta cómo nos sentimos en cada trabajo, nos tiene en cuenta para todo, sea algo de la profesión o no y eso es un mimo al alma. Modelo internacional siempre me gusto Ángel Candice, es una modelo de Victoria’s Secret, tiene una belleza única.

Cuéntanos algunos tips de belleza que utilices…

Mi tip ideal es no ir con maquillaje en el día a día, o si me maquillo es muy poco, así cuando salimos o tenemos un evento resaltamos mucho más ya que casi nunca nos ven maquilladas.

Cómo tip es desmaquillarse siempre, ya vengan de un trabajo, fiesta, del maquillaje del día lo que sea, hay que desmaquillarse antes de ir a dormir por que sino los poros de la miel absorben toda esa capa de maquillaje que tenemos.

Otro tip es que usemos buenas marcas en la piel, el rostro es con el cual trabajo y necesito que se vea radiante y luminoso así que trato de comprarme buenas marcas de base, primer, corrector y rubor todo lo que valla directamente a la piel ya que eso es lo que el día de mañana vamos a reflejar cuando seamos mayores y tengamos alguna arrugara.

Hidratarse y comer sano ya lo sabemos y hacer ejercicio es lo más difícil, me llevo una botella de a litro en el día en mi trabajo y la voy llenando a medida que la tomo y me aseguro que por lo menos una o dos me tome al día.

En la parte de alimentación ya no es como antes que tenías que matarte a dieta, eso está mal, hay que hacer las 4 comidas bien balanceadas con bastantes proteínas, frutas y verduras. Y para hacer ejercicio no es necesario ir a un gimnasio podes hacerte el propio en tu casa y mirar entrenamientos adecuados para ti en internet y es súper entretenido.

Si tuvieras que viajar al exterior por temas profesionales, ¿qué lugar te gustaría conocer?

Me encantaría ir a Italia y toda Europa ya que tengo descendencia italiana y además de trabajo me encantaría conocer, pero es mas probable que viaje antes a Argentina y España que son mis dos lugares más cercanos para también desempeñar mi otra pasión… la actuación.

¿Sos buena en la cocina o prefieres delivery?

Soy muy buena en la cocina y no soy básica, hago recetas de internet que me salen bastante bien pero también invento mis propias recetas. Me encanta cocinar dulce como salado, de vez en cuando no tengo muchas ganas porque vengo cansada del trabajo y nos pedimos un delivery pero son muy pocas las ocasiones.

Daiana junto a su amiga Gabriela León

¿Qué hace que una modelo sea profesional?

Una modelo es profesional cuando ella misma se lo propone, yo desde que empecé esta profesión a los 5 años cuando mi abuelo me llevó por primera vez a una agencia y me llamaron para hacer mi primer revista, yo ya sabía que esto quería hacerlo toda mi vida. Después de grande tenes que ser constante y perseverante, cuando ya no dependes de tus padres que te lleven o te traigan a un casting.

Siempre llegar en hora, ser amable, siempre escuchar todo lo que te dicen, cuidarte estéticamente para que te veas correcta, cuidar siempre el producto cuando hacemos sesiones de fotos, publicidad o pasarela, y lo más importante tener actitud y ser respetuosa, ya sea con el trabajo de los demás y con las personas.