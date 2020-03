Soledad Eguiluz: la modelo que quiere ser odontóloga

Soledad Eguiluz conoció el mundo del modelaje gracias a un casting realizado por FS Modelos, y desde entonces cambió por completo su vida.

Segura de sus objetivos, con una clara idea en cuanto a sus estudios, vive sus sueño como modelo profesional mientras realiza su carrera en la facultad.

¿Es un sueño ser modelo o un hobbie?

Para mi ser modelo se convirtió en un lindo hobbie gracias a la oportunidad que me dio Fernanda Sosa el año anterior, y la verdad que ahora puedo decir que hasta un pequeño trabajo, por la responsabilidad y exigencias que hay que tener.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

Por qué elegiste FS Modelos para aprender y perfeccionarte en temas de modelaje?

Entré a la agencia por un scouting que se realizó el año pasado, buenísima idea de Fernanda, es genial para sumar chicas que no se animaban como yo, o que no saben mucho del tema.

Cuento un poquito como fue, yo estaba mirando Instagram y me aparece un vídeo publicitario, y dije ¿por qué no?, esto fue de un día al otro, les comenté primero a mis padres y ellos me apoyaron, siempre y cuando no descuidara mis estudios. Y así fue como al otro día fui al casting, buenísima onda muchas chicas divinas.

A la semana me contacta Fernanda y me dice que había quedado seleccionada, yo feliz y no dude en arrancar el curso. Muy completo, no solo aprendí pasarela que es lo que más me gusta, si no también, actuación, automaquillaje, cuidados de la piel, producción de fotos y muchísimas cosas más.

Foto: Aureliano Fernández Colombo

Como estudiante universitaria, ¿cuál es tu máximo objetivo? Y por qué

Actualmente estoy estudiando Odontología, en Montevideo y mi objetivo es primero egresar para ahí tener mi propio consultorio con mi equipo y atender mis pacientes. Es un trabajo muy lindo, que siempre va a ser necesario, y tan satisfactorio ver al paciente feliz con sus resultados. El dentista logra devolver sonrisas saludables que para mi es lo más lindo en las personas.

Foto: Richard Sosa – NetUruguay –

Cuéntanos cómo te sentías en tu primer desfile, y cuál fue el más destacado para ti?

Mi primer desfile fue un Fashion Winter con Fs Modelos. La verdad me sentía bastante segura, sentía que estaba en mi lugar, que me gustaba lo que estaba haciendo y también por la ayuda de las profes que en clase practicamos mucho pasarela. No voy a negar que tenia un poquito de nervios, por ser la primera vez haciendo algo nuevo para mi, y que afuera había mucha gente que no conocía. Y el desfile más destacado para mi fue Autores de Moda, en Cinemateca en la ciudad de Montevideo. Creado por diseñadores uruguayos como Javier Ramirez que es un genio, Mario Aguirregaray que me encantan sus vestidos, Mauricio Pera que me vistió de novia y entre otros importantes también.

Foto: Aureliano Fernández Colombo

¿Cómo haces para mantenerte en forma?

Considero que la actividad física es fundamental, y por tal motivo elaboré un plan y comienzo en Tao-gym Punta del Este, sumado a clases de Ballet, que ya soy egresada pero no quiero dejar de bailar, y siempre desde muy chica hice muchos deportes como natación, voley, atletismo y handball.

En las comidas me cuido mucho, es fundamental para mi hacer las cuatro comidas todos los días y en su hora correspondiente, comer variado y balanceado. También en las horas medias comerme algo, no estar con hambre nunca.

Otra de las cosas importantes es tomar agua, mantener siempre el cuerpo hidratado, bueno yo tengo mi botellita personal con agua sin gas que va conmigo a todos lados siempre.