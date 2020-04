Samsung presenta un ‘empaque ecológico’ para su línea de TV Lifestyle

Samsung da otro significativo paso hacia la sostenibilidad con un empaque de cartón reciclable y ecológico

Montevideo – 22 de abril de 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd. anunció que lanzará un nuevo empaque ecológico para todo su portafolio de productos de TV Lifestyle, en un esfuerzo por reducir la huella ambiental.

El nuevo ‘empaque ecológico’ de Samsung, hecho de cartón corrugado eco-friendly, se aplicará a los modelos The Serif, The Frame y The Sero y permitirá a los clientes reciclar con facilidad y aprovechar las cajas de cartón para reutilizarlas de forma creativa.

Samsung aplicó un diseño de matriz de puntos a cada lado de las cajas de cartón corrugado ecológico, para que los usuarios recorten las cajas y las ensamblen para diferentes usos, como mesas pequeñas o casas para mascotas.

El empaque incluye una guía explicando cómo elaborar artículos para el hogar, pudiendo acceder a ella escaneando el código QR que incluye la caja.

Los propietarios de The Serif, que tienden a colocar estantes y muebles alrededor de la TV, pueden construir casas para gatos, revisteros e incluso estantes para guardar artículos para el hogar y dispositivos electrónicos, como el control remoto.

A principios de este año, Samsung ganó Innovation Awards de CES 2020 por su concepto de empaque ecológico para promover el uso eficiente de los recursos.

Como parte de la implementación de este nuevo empaque, Samsung y Dezeen (una revista británica sobre estilo de vida) realizarán un concurso mundial de diseño a partir del 6 de abril, en el que ambas compañías premiarán los diseños más innovadores y prácticos, y los aplicarán en la guía de la caja.

«Hay más probabilidades de que los consumidores compren una marca que comparta fundamentos y valores similares a los de ellos y, con nuestro empaque ecológico creemos que podemos ofrecerles una nueva experiencia, que considera todo lo que los rodea como una forma de expresarse», comentó Kangwook Chun, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe del Equipo de Estrategia de Producto de Visual Display Business en Samsung Electronics.

Para obtener más información sobre el concurso de diseño, visite el sitio web de www.dezeen.com y Samsung TV Instagram (@samsungtv).