Primer ‘Don’t Rush (fashion) Challenge’ viral impulsado desde Uruguay

Y el reto que se impuso de moda en la cuarentena Covid-19 llegó a nuestro país, y de la mano de varias modelos e influencers del momento, en conjunto con chicas de otros países, hicieron el primer vídeo de temática fashion.

Primer ‘Don’t Rush (fashion) Challenge’ en Uruguay

Entrevistamos a Vicky Ramos Ortiz, quien organizó la movida, y nos contó lo siguiente:

¿Cómo surge la idea del video y su propósito?

La idea surge de sumarse al Don’t Rush Challenge, vídeos que están en tendencia ahora con la cuarentena. Y el mensaje que pretendemos dejar es que más allá de que no salgamos de casa, no dejar de ponernos guapos por estar encerrados; recordemos que a la primera persona a la que debemos gustar es a nosotros mismos.

¿Quiénes son las que participan en el mismo?

En el vídeo participan modelos e influencers de moda de varios países (Uruguay, Argentina, España, Portugal, Colombia y Perú), con las cuales compartimos la misma pasión por la moda, y nos reunimos a través de Instagram para generar este contenido.

¿Cómo ha afectado la cuarentena al rubro de la moda?

El rubro de la moda es uno de los más afectados en estos momentos, ya que no son artículos de primera necesidad, pero cómo todo, es cuestión de ingeniárselas y reinventarse. En mi Escuela de Modelos comenzamos con las clases de manera online, cosa que de otra forma no se me hubiera ocurrido nunca, y los alumnos vienen avanzando increíblemente.

¿Cuál piensas es la mejor salida?

En principio es una oportunidad para visualizar nuevos caminos, cómo el e-commerce. La gente siempre necesitará vestirse, tal vez haya que diseñar prendas que se adapten a nuestro nuevo modo de vida. En mi caso, con alumnos de la Escuela de modelos, ya hicimos un desfile online el 15 de marzo pasado, y este jueves tendremos un segundo desfile online, con los espectadores en sus hogares, y tomando las medidas sanitarias correspondientes entre las pocas personas que participaremos en el mismo.

Desfile ONLINE del jueves 30 de Abril lo pueden ver por el Facebook del Gobierno de Cerro Largo

HORA: 18

Colaboraron:

@virginiaramosortiz 🇺🇾

@romii.ayala 🇺🇾 🇵🇪

@tefigc 🇦🇷 🇺🇾

@lafashionistauy 🇺🇾

@redandrose 🇪🇸

@isabelaa.pv 🇨🇴

@sandritaa03 🇪🇸

@trendytwo 🇪🇸

@evaaloro 🇪🇸

@cecimgiacri 🇺🇾

@diana.tavares 🇵🇹