Women in Data Science Montevideo 2021

El Programa en Data Science junto a la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y Plan Ceibal, llevaron a cabo por segundo año consecutivo el evento internacional Women in Data Science Montevideo para promover la participación de las mujeres en las ciencias de datos.



La conferencia se realizó el 18 de marzo, comenzando con las palabras de Carolina Ache, vicecanciller de Relaciones Exteriores, quien habló de la importancia de acercar Uruguay al mundo.

A continuación, se desarrolló el primer panel sobre las mujeres en la ciencia, donde se conversó con la intendenta de Montevideo Ing. Carolina Cosse, la Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe Phd. María-Noel Vaeza, la Ing. Silvia Emaldi Presidenta de UTE y la Ing. Elisa Facio, vicepresidenta de OMEU.

María-Noel Vaeza expuso sobre “Las mujeres en STEM en América Latina y el Caribe”, especificando las leyes y planes nacionales de Ciencia, Tecnología e Información (CTI) que incluyen referencias a la igualdad de género, las nuevas políticas públicas, las redes nacionales de mujeres científicas y las iniciativas y actividades en todos los niveles del sistema educativo, incorporando la perspectiva de género en las currículas de Primaria, Secundaria y carreras universitarias y formación de docentes para su implementación.

Por su parte, Elisa Facio, contó cuál fue su camino para elegir estudiar Ingeniería y hoy en día ocupar un rol de líderazgo en el ámbito privado. “Hay una predisposición a elegir carreras que son de profesiones más conocidas. Las ciencias tienen fama de ser duras, frías y por eso se asocian con hombres, lo que está mal; es un preconcepto erróneo. No se necesita ser ingeniero o investigador para trabajar en áreas STEM; se puede trabajar y desarrollar ciencia o tecnología desde otras profesiones”, destacó Facio, sobre el descenso de las niñas y mujeres en los ámbitos científicos.

Facio subrayó además, para incentivar a más mujeres a sumarse a la ciencia: “Es una profesión con desocupación 0 y trabajos muy bien pagos, que además le brinda a las mujeres la posibilidad de ser independientes económicamente… nos permite tenerlo todo, una familia y una carrera”.

Por su lado, Silvia Emaldi, contó que antes de convertirse en la primera presidente de UTE, se convirtió en la primera mujer responsable de informática del entonces Centro de Cómputos del mismo organismo: “La empresa tiene 75% de mujeres, 25% de mujeres, así que este fue un primer paso de llegar a un lugar diferente, siendo mujer”.

A su vez, destacó: “El estereotipo de los varones programando en un garaje, con perfil nerd, es antiguo y erróneo (…) En UTE tenemos muchos desafíos, entre ellos seguir fomentando que las mujeres lleguen a puestos de decisión”.

La primera Intendenta mujer de Montevideo, Carolina Cosse, habló de sus comienzos: “En ingeniería, que es una carrera maravillosa, tenemos una deformación que implica que si no tenemos la solución perfecta, no empezamos. El comienzo es muy importante y este promueve éxitos, pero hay que empezar”.

Asimismo, expuso sobre los proyectos en ciencia de datos que lidera en la Intendencia de Montevideo: “Abrimos los datos de movilidad de la ciudad, y tuvimos imágenes de open data. Esto demuestra que los datos son utilizables. Y tendremos más personas que analizarán los datos, y los aprovecharán (…) Para innovar, la organización no debe quedarse con sus propios recursos, debe poner elementos en la propia sociedad, que permitan que otros investiguen”.

Sobre el mundo político destacó: “Con más mujeres en la decisión, vamos a tener una mejor democracia. No fue fácil generar un gobierno paritario. Vamos a las reuniones con gente de decisión y me acompañan mujeres porque están en puestos de decisión, no porque sean mujeres. A veces nos marcan los propios hombres que somos todas mujeres. No importa el número, lo que importa es estar. Tenemos que ser valientes para comenzar y claros para marcar el camino.”

A su vez, remarcó: “No le puedo pedir a una niña que haga una esfuerzo, si no le doy las condiciones políticas necesarias para que pueda comer y estudiar. Estamos trabajando en un plan de apoyo para la sociedad. Se necesitan condiciones para que las niñas estudien, trabajen, se desarrollen.” Y finalizó: “No se queden calladas, no están solas. Que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra sustancia”.

En el segundo bloque, conversaron sobre la ciencia y las finanzas públicas: la Ing. Marcela Mercapidez (MEF) y la Ec. Pilar Posada (BCU), con la moderación de Lucas Baldezzari, donde destacaron “La clave está en saber cómo hay que gastar el dinero, no (solo) cuánto».

En el tercer bloque, sobre evaluación educativa, participó la Ec. Oriana Galland con la moderación de Alvaro Pena, para contar cómo se está gestionando la transición de Plan Ceibal hacia una organización Data Driven, con el fin de mejorar los servicios basados en el análisis de datos.

En el cuarto bloque, sobre “herramientas de optimización” y con la moderación de Cecilia Papalardo, participaron: la Ec. Maia Brenner (Tryolabs) explicando la optimización de precios con aprendizaje automático; las economistas Cecilia Bisogno, Catalina Piana y Fiorella Nahmias (Plan Ceibal) presentaron el desarrollo de tecnológico que hizo posible la Biblioteca País, una biblioteca virtual de acceso libre con más de 5 mil contenidos; por su parte, Cecilia García y Daniela Ayala (UTEC) explicaron los métodos óptimos de reaseguro; la Ing. Paula Rios (Montevideo Labs) habló sobre Marketing programático y por último, la Ing. Paula Martinez (Marvik) se explayó sobre aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural (PLN).

El siguiente bloque, sobre tecnologías aplicadas al aprendizaje y con la moderación de Mónica Silvestri, se centró en la experiencia UTEC de la mano por un lado, de la Lic. Cecilia García y la Mag. Ivana Marsicano, con cuatro cursos virtuales para iniciarse en el manejo de datos, y por otro lado, con las licenciadas en Tecnologías de la Información Lorena Maciel y Sabrina Cabrera, quienes explicaron el desarrollo de una App que ayuda a definir la propia elección vocacional.

El panel de ciencia y COVID-19, tuvo como oradoras a la Lic. Lercy Barros (Responsable del Área de Información del SINAE), la Msc en Neurociencia Melanie Nuesch (U Bonn), quien habló sobre la medicina de precisión y a la Dra. Dolores García-Arocena (Jax), quien centró su participación en la investigación preclínica de la enfermedad.

La moderadora de este panel fue la periodista científica Daniela Hirschfeld, Communications Officer del Instituto Pasteur.

Lercy Barros destacó: “El gran desafío de la ciencia de datos no es la implementación de visualizadores ni el trabajar con grandes volúmenes de datos; la gestión de la información implica relaciones interpersonales, interinstitucionales e interoperabilidad. Tenemos un gran desafío en Uruguay en la alfabetización digital. Es necesario crear sinergias entre sectores (público y privado), instituciones y la sociedad civil”.

El bloque siguiente se centró en “cómo extraer valor de los datos” con la voz de la Ing. Mikaela Pisani (Rootstrap) y las estrategias de monetización: “los datos por sí solos no tienen valor; lo que importa es cómo los convertimos en dinero a través de las estrategias de monetización”, afirmó.

Participó de este panel, liderado por Martín Sorondo, Gissel Gonzalez (Kreitech), quien compartió su conocimiento en el desarrollo de una App que consolida los datos oficiales de crímenes de Estados Unidos y al aplicarle ciencia de datos, obtiene información valiosa sobre los barrios y su utilización en Real Estate.

A su vez, la Ing. Noelia Brath (Quales Group) presentó “chateando con tus datos”, sobre el valor de los datos en la última milla, en los indicadores de negocio y datos ya procesados, con sus resultados.

Con el fin de invitar a la audiencia a distenderse, la artista Ago Páez Vilaró brindó una pausa artística desde su Octógono en Las Grutas (Maldonado) con su exposición sobre los Mandalas y la energía que transmiten.

Al regreso de la pausa, se habló sobre el nexo entre la ciencia y la cultura, de la mano del análisis musical a través del lenguaje de programación R de la Ec. Paula Pereda (OPP), así como también de la banda de rock revelación femenina “Niña Lobo”, con la Dra. Camila Bustillo y la Lic. Julia Guerriero, quienes contaron cómo utilizaron la analítica de datos para fidelizar a la audiencia durante la pandemia: de un escenario real, a un escenario virtual.

Al finalizar, se recibió, desde la Universidad de Stanford, a Margot Gerritsen, Phd., fundadora y co-directora de WiDS Stanford y profesora Decana Asociada de la prestigiosa Universidad norteamericana. Margot se explayó sobre el origen e importancia del WiDS a nivel mundial, creado con el fin de inspirar y educar a los científicos de datos a nivel mundial, sin importar el género y apoyando a las mujeres que ya trabajan en la ciencia.

Para el cierre del evento se contó con las palabras de la vicepresidenta de la República, Esc. Beatriz Argimón, quien agradeció esta instancia de intercambio “para hacer visible a las mujeres en la ciencia porque cumplen un rol importantísimo en la construcción de la sociedad”.

Se puede acceder a la grabación del evento desde el canal de YouTube de Data Science UY haciendo clic aquí

Sobre la iniciativa de Women In Data Science (WiDS)

WiDS Montevideo nace de acompañar la iniciativa de la Universidad de Stanford (USA), quienes crearon el evento en el año 2015 con el fin de reunir a mujeres destacadas en la academia, la industria, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro que realicen actividades en el campo de la ciencia de datos.

La conferencia global de WiDS se ha convertido en un movimiento internacional acompañado de charlas y programas de educación, en las que se suman de todas partes del mundo. Los eventos regionales como el de Montevideo son organizados por las embajadoras oficiales del WiDS en concordancia y acompañamiento por parte de la Conferencia central de Stanford.

El principal objetivo de WiDS Montevideo es visibilizar y apoyar el trabajo de científicas en el área de ciencia de datos, potenciar el intercambio colaborativo e inspirar a más mujeres a sumarse a las áreas de ciencia y tecnología.

El evento es abierto para todo público, y desea inspirar a los participantes -de cualquier género- a trabajar en distintas áreas de investigación e innovación tecnológica, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la red de ciencia de datos en Uruguay.

Transmisión | canal de YouTube

Agenda e información de las oradoras | Web

Contacto ds@datascience.edu.uy