Alma Torales: La modelo paraguaya, influencer, madre y esposa viviendo en Uruguay

Alma Torales, oriunda de Asunción, Paraguay, se encuentra viviendo en Montevideo, trabajando como modelo e influencer. También formó parte del elenco del exitoso programa Trato Hecho de Teledoce.

Conversamos con ella y nos brindó detalles de su vida actual y su llegada al país.

¿Cómo llegaste a establecerte en Uruguay?

Fue una experiencia muy hermosa, como una historia de cuento de hadas. El amor no tiene fronteras y este es un ejemplo de ello. Desde niña sabía que mi futuro esposo sería argentino y se llamaría Sebastián. Siempre imaginaba cómo sería hasta que lo conocí y no podía creerlo, en ese momento mágico supe todo lo que iba a suceder. Al poco tiempo de conocerlo lo transfirieron de Asunción a Montevideo y tomé una de las decisiones más importantes cuando apenas tenía 18 años, abandonando mi zona de confort y siguiendo al amor de mi vida. Lo hice con mucha felicidad porque fue lo que me dictó mi corazón. Un verdadero desafío y vivir el proceso de adaptación a todo lo nuevo y desconocido me fortaleció como persona.

Alma Torales – Foto: Richard Sosa

Venir a Uruguay me ha permitido cumplir un gran sueño, persiguiendo al amor que hoy es mi esposo y el padre de nuestro hijo Santiago, que son lo que más amo en el mundo. Mi familia lo es todo para mí.

¿Cómo comenzaste tu carrera de modelaje y luego lanzarte como influencer?

Siempre me llamó la atención la moda, fotos, style y todo lo relacionado a ello. A los 15 años tuve la oportunidad de formar parte de una agencia de modelos muy reconocida en Paraguay, por lo que estoy muy agradecida que me hayan descubierto e impulsado a desarrollar mi pasión en este trabajo. Allí empecé con desfiles en televisión y luego participando de eventos, desfiles para grandes marcas, producciones fotográficas, etc.

Alma Torales – Foto: Richard Sosa

Al llegar a Uruguay sin referencias en el mercado local, seguí persiguiendo mi pasión por el modelaje que también lo llamo arte porque uno se expresa con el cuerpo y sale desde lo más profundo del corazón. Por mis medios, golpeando puertas fui escalando y metiéndome de a poco en el ambiente.

Siempre lo digo, cuando uno lo hace con felicidad nunca se cansa de perseguir sus sueños, con constancia y disciplina, el que persevera triunfará.

Con relación a las redes sociales, mis comienzos como influencer se dieron porque tenía muy buena interacción con mis seguidores, y al percatarme de que tenía mucha repercusión fue lo que más me motivó para meterme de lleno. Me apasiona compartir con la gente mis experiencias y vivencias. Me encanta aportar un granito de arena con un consejo, rutina, gym, baile, moda, comidas, etc. Además, al ser madre pero al mismo tiempo mujer joven, puedo mostrar mi versatilidad al manejar mis tiempos y roles. Comparto con mi público alimentación sana, actividades físicas, cuidados estéticos, outfits, asesoría de imagen , makeup, entre otras actividades que realizo por ejemplo: pilates, yoga, y ballet. Me despierta mucha curiosidad descubrir diferentes disciplinas y las ganas de seguir cultivándome.

Alma Torales – Foto: Richard Sosa

¿Cuéntanos un poco sobre tu modelaje y cómo te sentiste en el programa Trato Hecho.

Tengo tantos anécdotas de backstage en desfiles, producciones, spots publicitarios y del staff de Trato Hecho que me emociona muchísimo hablar de eso. En cada trabajo lo doy todo porque realmente lo hago con mucha pasión. Aquí en Uruguay siempre me han tratado con mucha calidez y respeto, por lo que agradezco enormemente las hermosas experiencias vividas.

Salir en Trato hecho fue un desafío increíble que me encantó y lo disfruté mucho, porque era algo totalmente nuevo para mi el acting frente a las cámaras e interactuar ante tantas personas. Afortunadamente descubrí esa faceta en televisión que me fascina, por lo que aspiro a seguir creciendo en los medios y algún día, quién dice, pueda lograr un rol de panelista o conductora de un programa. Uruguay es un gran país con personas abiertas a diferentes culturas que dan oportunidad a extranjeros con aptitudes y capacidades que demuestren ganarse un lugar.

Alma Torales – Foto: Richard Sosa

¿Cuales son tus expectativas a partir de aquí hacia el futuro?

Muy buena pregunta. Ahora con 21 años, con un trabajo que me apasiona, mi familia formada y mis metas bien proyectadas, es seguir haciendo lo que más amo, siempre disfrutando de cada momento y haciendo todo con felicidad. Estoy más que agradecida por lo que he vivido hasta aquí, y con muchas ganas de seguir creciendo mi sueño que es el crecimiento en el medio televisivo. Además quisiera tener mi propia marca de ropa, seguir viajando e ir dejando mi huella en diferentes países como modelo internacional y medios televisivos. En otro orden profesional, estoy enfocada en la cosmetología médica.

Alma Torales – Foto: Richard Sosa

Me visualizo siempre haciendo todo lo que me gusta, cumplo lo que me propongo y no paro hasta conseguirlo.

Me gustaría agradecer a todas las marcas que me están apoyando e hicieron posible esta nota, que son súper recomendables:

Gracias por dejarme el pelo divino para la ocasión y me cuida siempre este rubio despampanante @delosangeleshairsalon

Las mejores opciones de bikinis para los veranos imperdibles, anda probándote y lo encontrarás en @alohastore.uy

El vestido Rosa de ensueño súper delicado y casual. Todo lo que necesitas para tus eventos en Rentthelook.uy

Mis uñas delicadas y muy cuidadas por @pepilu.uy

De mi cutis divino y de atenderme con mucho cariño se encarga @clinicanewlaser

Alma Torales en el programa Trato Hecho de Teledoce

Puedes seguir a Alma en Instagram siguiendo el enlace:

AGRADECIMIENTO: Al Hotel Cottage Carrasco por facilitarnos sus hermosas instalaciones