IMPERDIBLE: Viernes y sábado se realizará el VII Congreso Internacional de MOBBING & BULLYING vía ZOOM

Los próximos 28 y 29 de agosto 2020, se realizará por primera vez vía ZOOM, el VII Congreso Internacional de MOBBING & BULLYING, «Haciendo visible lo invisible», con la modalidad de Módulos Virtuales.

Participarán psicólogos, docentes, profesionales del área de la salud, legal, sociólogos, psiquiatras, asistentes y trabajadores sociales, entre otros.

Conversamos con la pionera en nuestro país sobre Mobbing y Bullying, la Licenciada Silvana Giachero, con una amplia trayectoria en la materia, quien nos adelantó la manera de inscribirse y el contenido de la conferencia.

Lic. Silvana Giachero

Se acerca un nuevo Congreso sobre Bullying y Mobbing y sin dudas con una «normalidad» distinta a las de otros años. Cuéntanos ¿cómo será el congreso 2020?

Este congreso se iba a realizar en forma presencial en Chile este año, como tú sabes lo hacemos siempre en diferentes países de Latinoamérica, pero bueno, debido a la nueva normalidad tuvimos que adaptarnos y lo transformamos en el Primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying que se va a hacer por Zoom, si bien es la séptima edición. Este congreso se va a abordar más que nada, en todo lo que tiene que ver con el neuro derecho, en los peritajes sobre mobbing y sobre bullying, por eso está invitado el Dr. Eric García, que es el referente en Latinoamérica en todo lo que es peritajes en neuro derecho, luego vamos a presentar también una investigación que realizamos en Uruguay sobre el mobbing en épocas de pandemia para ver si avanzó, si se utilizó esta estrategia como una forma de terminar despidiendo a la persona que viene siendo acosada en forma más fácil y por otro lado, en el último día vamos a hacer una mesa de abogados a nivel internacional y de peritos en donde estarán México, Costa Rica, Chile, Argentina y Uruguay donde se van a discutir diferentes proyectos de ley y nosotros vamos a presentar el Anteproyecto de Ley de Mobbing, el cual está alineado el Decreto 190 de la OIT que el Uruguay ratificó, para discutirlo y luego ser presentado en el Parlamento. También vamos a tener referentes en Uruguay, como Balaguer que va a hablar de cyberbullying y la realidad nuestra, después tenemos el experto en delitos informáticos de Argentina, el abogado Chávez que va a hablar también de Delitos Informáticos específicamente cyber bullying y cómo lo está manejando en su país, también tenemos de Costa Rica los referentes de territorio psicológico, que es un equipo de psicólogos y abogados que vienen trabajando en ambas temáticas y nos vienen acompañando desde hace años, y bueno, va a ser un congreso con muchos avances científicos con lo que se está manejando en Iberoamérica mejor dicho, con respecto a lo último en investigaciones en la materia, lo que en lugar de ser tres días, cómo lo hacemos siempre por la nueva modalidad que sabemos que el Zoom es muy cansador, solo va a ser dos días, el viernes y el sábado, en un horario que abarca a todos los países de Iberoamérica, qué es entre las 10 y las 19 horas, y la otra novedad es cada uno se puede anotar a los dos días o a un solo día, poder participar o solo el viernes o solo el sábado dependiendo lo que a vos te guste, o participar ambos días.

Tenemos el apoyo de importantes universidades de Chile y Costa Rica, o sea que esto es otro avance que hemos logrado que universidades se comprometan y participen de estos eventos con su apoyo científico y a académico.

¿Cómo se podrá acceder al mismo?

A este congreso se puede acceder a través de la página web mobbing-bullying2020.org

Allí se van a encontrar con el programa, los horarios, los costos y ahí mismo se van a poder inscribir, hay un reglamento para los que se inscriben para el uso del Zoom, se va a entregar diploma vía email y se les va a pasar todo el material vía email también.

¿A quiénes les debería interesar directamente estas temáticas?

Como te decía los exponentes son profesionales tanto de la salud mental como de la abogacía que vienen trabajando en sus países y que son referentes en sus países. Algunos ya vienen acompañando estos congresos desde hace años y cada uno ha profundizado en alguna especialidad, por ejemplo, tenemos algunos que se han especializado en ciberbullying, otros en bullying, otros en Mobbing, otros en pericias y otros en juicios y proyectos de ley sobre ambas materias.

¿En nuestro país hemos tomado conciencia del problema en cuánto a Bullying y Mobbing o seguimos en pañales? ¿qué hace falta para mejorar y reducir riesgos en ese sentido?

En nuestro país hemos tomado conciencia pero sigue un poco el pacto de silencio en ambas materias porque imagínate que el proyecto de ley de bullying que presentamos con Lourdes Rapallin en el año 2016 nunca se movió, y ahora en estos días Lourdes lo que va a hacer es desarchivar el proyecto de ley y lo vamos a volver a presentar. Con respecto al bullying, no se ha logrado protocolos, ni que muchos centros de estudios se trabaje en forma continua y permanente sobre este tema, por lo tanto aún hay mucho para hacer, bien, con respecto al Mobbing, también ha tomado mucha relevancia en lo que es el acoso sexual, estamos viendo un brote de denuncias al respecto en redes reales en diferentes ámbitos, pero no se habla de lo que es el acoso psicológico laboral, que es el Mobbing, incluso muchas veces se confunde y se habla de acoso laboral indistintamente, lo que esto lleva a un gravísimo error porque es mucho más destructivo para el ser humano un mobbing que un acoso sexual, pero bueno, también estamos con un anteproyecto de Mobbing con el dr Néstor Gutiérrez, que va a ser presentado en este congreso, ese anteproyecto va a traer una serie de novedades respecto de cómo tendría que ser abordado el tema desde lo legal e incluso va alineado con el decreto 190 de la OIT, que el Uruguay fue el primer país del mundo en ratificarlo, por lo tanto hay que seguir avanzando, hay que seguir este hablando del tema, rompiendo el pacto de silencio, para que podamos trabajar con seriedad, y trabajar con seriedad implica trabajar en prevención, y para trabajar en prevención necesitamos leyes en ambos ámbito que nos permitan a nosotros dar garantías en los procesos de mobbing y de bullying, recuerda que el año pasado hubo una sentencia, la primera sentencia sobre bullying, en el cual tomaba el diagnóstico de estrés postraumático, para basar la sentencia en el daño que había sufrido la víctima y luego en segunda instancia se perdió. En el caso de mobbing tenemos ganó casos ganados hay jurisprudencia, pero uno de cada diez solamente se gana, de todas maneras cada vez que se llega a un juicio a una denuncia es porque todos en el camino han fracasado, en los proyectos de ley mi intención en Uruguay desde hace más de diez años que vengo trabajando en esto, es que logremos trabajar en prevención, eso nos permite justamente no llegar a estos procesos que son tan lastimosos tan dañinos y tan desgastantes y que siempre terminan re-victimizando a la víctima y con soluciones que muchas veces no son paliativas de los daños que esto causa.

Resumiendo lo que hace falta para avanzar es que se legisle en materia de mobbing y de bullying, de esa manera vamos a poder lograr armar una estructura que nos permita trabajar en prevención que es lo más importante. Si el victimario no tiene cómplices no hay ni mobbing ni bullying, o sea que el motor del acosador o de la acosadora son los cómplices, y ahí donde nosotros tenemos que trabajar para disminuir este flagelo.

ORGANIZAN: Fundación Efecto Mariposa, ACAMLU. COORDINA: Lic Silvana Giachero