Globant anuncia el futuro del desarrollo software durante su evento Converge con Steve Wozniak como orador principal

Este 17 de septiembre, Globant presentará una solución impulsada por IA que revolucionará el futuro de la programación. El lanzamiento se llevará a cabo durante la próxima edición de CONVERGE que contará con la presencia estelar de Steve Wozniak, co-fundador de Apple.

Montevideo, Septiembre , 2020 – Globant (NYSE: GLOB), compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores, anunció que, durante la próxima edición de su evento CONVERGE, presentará un avance que revolucionará el futuro de la programación: Augmented Coding. Esta solución patentada impulsada por IA cambiará para siempre la industria del desarrollo de software. CONVERGE “Reinvent the future: AI-powered organizations” se llevará a cabo virtualmente el 17 de septiembre de 2020.

“Estamos llevando el diseño de software a un nuevo nivel. Augmented Coding dará forma al futuro del trabajo ya que, a través del uso de inteligencia artificial, permite que los ingenieros de software trabajen de manera más rápida y creativa”, explicó Martín Migoya, CEO y co-fundador de Globant. “A medida que las organizaciones se enfrentan a una transformación profunda, desde Globant continuamos reinventándonos para seguir siendo los mejores en brindar procesos de transformación digital. Estamos muy emocionados de compartir nuestra visión con el mundo”.

Con el popular speaker de tecnología y co-fundador de Apple, Steve Wozniak, como invitado especial y con la presencia de oradores de renombre como Michael Feathers (fundador y director de R7K), Brian Elliot (VP de Slack), Tan Le (CEO y fundadora de Emotiv), James Taylor (Creativity Speaker y fundador de C.SCHOOL) y Sanja Licina (Ph.D., Future of Organizations en Globant) se invita a discutir y reimaginar cómo la IA impactará la evolución de los negocios en el futuro. A su vez, el evento contará con la participación de referentes de Globant como Martín Migoya, Haldo Sponton (Head of AI Development de Globant), Sabina Schenider (Chief Solutions Officer en Globant y Sanja Licina (PH.D., Future of Organizations en Globant).

“Con Augmented Coding, Globant está llevando el desarrollo de software a un nuevo nivel. Augmented Coding puede ser utilizada para impulsar la incorporación de nuevas personas, capacitándolas y permitiendo que rápidamente incorporen nuevas habilidades y lenguajes de programación. A su vez, permite una comprensión clara del código heredado sin tener que pasar cientos de horas revisándolo manualmente. Los desarrolladores podrán trabajar de forma más rápida y creativa, enfocando su atención a la programación de soluciones más elaboradas”, dijo Haldo Sponton, Head of AI Development en Globant.

Para mantenerse actualizado sobre oradores, agenda y otros detalles del evento, visite converge.globant.com. Para registrase a CONVERGE, haga click aquí