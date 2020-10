¿Tienes miedo a enamorarte? descubre las razones…

Por Psicóloga Tania Pérez

Cada vez más, en la actualidad el miedo a enamorarse está presente en muchas personas, este miedo se llama “filofobia” nada más y nada menos que el miedo al amor. La sociedad ha ido cambiando en cuanto a la concepción de la vida en pareja. Son varios los factores que afectan a las relaciones de pareja, personalidad, problemas de la vida, así como expectativas sobre la vida en pareja, entre otros.

El miedo a enamorarse en el fondo es un miedo a sufrir, a sufrir una pérdida o miedo al abandono, que puede conducir a la aparición de un sentimiento de soledad y tristeza, llevando a huir de una relación, se pone en juego un mecanismo de defensa ante la perspectiva de padecer una pérdida, siendo esta una razón para no amar a alguien con todo lo que ello implica.

El miedo al amor puede tener su origen en:

Familia poco afectuosa, traumas infantiles familiares o con complejos de inferioridad que se generaron dentro de ella.

Vivimos en una sociedad que valora la singularidad, la libertad sin ataduras y en la que el compromiso con una persona para toda la vida “no está de moda” y, para muchas personas, resulta poco realista.

Decepciones sentimentales, experiencias negativas o traumáticas en anteriores relaciones, tales como un desamor, un divorcio o una traición, producen temor o incluso bloqueo ante la idea de sufrir de nuevo una situación similar.

La baja tolerancia a la frustración obstaculiza la gestión de los sentimientos ante las circunstancias de estrés. Tener que contar con otra persona para realizar un proyecto de vida, pone a muchas personas en una situación de tensión emocional que tratan de evitar.

Baja de autoestima, hay personas que sienten que no se merecen o que no son lo suficientemente buenas para ser amadas. De ahí, que apelan al miedo a enamorarse, suponen que la otra persona les abandonará.

Las personas que pueden tener “miedo a enamorarse” realizan algunos comportamiento, contraproducentes, para ellos mismos: aquellos que tienen miedo a enamorarse tienden a hacer responsables de todo a la otra parte, para de este modo no aceptar su grado de culpabilidad y no afrontar su problema. Se victimizan. Los hombres y las mujeres afectados por filofobia tratan de buscar defectos en la pareja para justificarse a sí mismos que no deben implicarse más en esa relación sentimental y terminan autoengañándose a sí mismos. En vez de disfrutar y apreciar las cualidades de su pareja, prefieren indagar y estar atentos a los defectos buscando siempre cualquier señal de alarma con el que justificar su pensamiento y su miedo al amor. Si no encuentran “desperfectos” en su relación, ellos mismos los crean y terminan creyendo que realmente existen. Así se justifican que no merece la pena profundizar en sus sentimientos. Se las ingenian para discutir con la pareja para que ésta se canse y deje la relación. Así, la idea de que será “abandonado” les sirve de excusa para no comprometerse. Otra estrategia poco consciente de las personas con filofobia consiste en vincularse con personas muy diferentes a ellos, para que así la relación fracase y no sentirse presionados por sus propios miedos. Anhelan a relacionarse sentimentalmente con personas inalcanzables para reafirmarse en que ellos no tienen ningún miedo al amor, sino que son las circunstancias las que les impiden amar y ser amados. Las personas dominadas por un gran miedo a enamorarse suelen embarcarse en relaciones superficiales, para de esta manera no implicarse a nivel emocional. A veces simultanean varias parejas con el fin de no enamorarse de ninguna de ellas. Además, de esta manera, reducen su sensación de miedo, ya que, si una de ellas se fuese, no sentiría su abandono debido a la presencia del resto. Retraerse emocionalmente es un hábito habitual para aquellos que sufren este tipo de fobia. En el momento en el que sienten que la otra persona se está acercando demasiado o tiene intención de pasar a una etapa más seria, caen en la evitación. Consiguen así que la otra persona pierda las ganas de seguir avanzando en la relación. De esta forma, evitan enfrentar su miedo a enamorarse.

El miedo a enamorarse puede provocar:

Miedo de establecer un vínculo emocional demasiado fuerte.

Ansiedad, afectando la vida social y emocional, puede convertirse en una situación que le produce una enorme sensación de malestar y niveles altos de estrés emocional y físico.

Ataques de pánico, desórdenes gastrointestinales, deseo de abandonar la situación cuanto antes, como mecanismo de defensa, “para no sentirse vulnerable” para evitar sentir todos estos síntomas ansiosos.

Depresión

Problemas emocionales

El amor puede ser una de las experiencias más sorprendentes que podemos sentir, pero para una persona con miedo a enamorarse supone una desconfianza, miedo que le produce una terrible sensación de malestar, de estrés emocional y físico e incluso puede sufrir ataques de pánico. Los patrones de conducta ante este miedo tan grande pueden conducir a que personas que lo padecen se aíslen socialmente.

Es importante descubrir cuál es tu intranquilidad con respecto al amor, si temes amar o ser amado. Explora tus sentimientos con profundidad para así tratar de superarlos desde la raíz.«Tengo miedo a amar y no ser correspondido». «Me preocupa mucho hacer daño a mi pareja por estar conmigo». «Me asusta estar con alguien durante toda mi vida». «Tengo miedo a estar con alguien y no ser yo mismo». «No merezco que nadie se enamore de mí» ente otras causas. Asumir tu miedo, evitar las situaciones en las que tienes que manifestar tus sentimientos sólo provocará sentir cada vez más miedo, evadir y que sea más intenso. Deja atrás las malas situaciones vividas y no pienses en las expectativas de futuro. Centra tu atención en el presente y el ahora. La comunicación es un factor clave en toda relación, tu pareja debe ser conocer de tu miedo al compromiso, para que de esta manera sea más comprensiva contigo ante ciertas reacciones que vea en situaciones determinadas y valore tu esfuerzo para conseguir que la relación funcione. Cualquier conflicto emocional requiere de tiempo para ser superado, no esperes que tus miedos desaparezcan de un día para otro. Date el tiempo necesario y recuerda que todo cambio comienza por una decisión.

Todas las personas tienen sus propios esquemas de pensamiento y creencias sobre el amor y sobre las relaciones de pareja. Estas expectativas e ideas no tienen por qué ser las mismas con las que las personas comienzan una relación, por lo que, si no tienen habilidades de comunicación y negociación para establecer un marco de referencia común, la percepción de la relación se deteriorará con la posibilidad de poner fin a la misma.

Hoy en día, son cada vez más las personas que se plantean buscar una ayuda profesional para solucionar los problemas que les afectan y/o adquirir herramientas y habilidades que mejoren el vínculo establecido.