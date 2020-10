FEMI a la población por COVID-19

A través de esta comunicación oficial a la opinión pública, la Federación Médica del Interior solicita encarecidamente a la población que se refuercen las medidas de distanciamiento físico, uso de tapabocas y ante todo, la utilización de la única vacuna hasta el momento nos ha permitido sobrellevar una emergencia sanitaria de forma controlada: la responsabilidad individual solidaria.

Nuestros agremiados y el personal de la salud en general necesitamos de su ayuda, incluso más que en abril o mayo. Este pedido de ayuda trasciende incluso nuestra responsabilidad profesional de velar por la salud de las personas. Se trata de un pedido de ayuda por el Uruguay todo. Por los que perdieron su trabajo, por los que perdieron a sus seres queridos y por los que casi ocho meses después siguen sufriendo las consecuencias del ataque de este enemigo inesperado y desconocido.

Si no queremos que haya más muertes, si no queremos que haya más envíos masivos a seguro de paro y más desempleo. Si queremos evitar que la crisis económica sea más profunda y si queremos seguir gozando de las buenas consecuencias de nuestras decisiones responsables, tenemos que seguir siendo solidariamente inteligentes.

Estamos expuestos, los equipos de salud y la población, más que antes. Estuvimos y estamos en la primera fila de la batalla, pero la diferencia es que antes contábamos con una retaguardia que nos daba la garantía y la confianza para hacer nuestro trabajo sin mirar atrás: la actitud y la responsabilidad de los uruguayos.

Hoy, sinceramente, sentimos que no contamos con esa retaguardia.

No nos dejen solos.

Comité Ejecutivo de FEMI

Presidentes de Gremiales Médicas del Interior del país