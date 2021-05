Samsung Galaxy S21 indispensable en la rutina de los influencers

Destacado influencer uruguayo de la red social tendencia, TikTok, comentó cómo su smartphone forma parte de su rutina y es su herramienta vital para editar y grabar contenidos en cualquier momento del día.

Montevideo, 26 de mayo de 2021 – En enero de este año Samsung presentó la serie Galaxy S21, los últimos smartphones insignia de la compañía que están repletos de innovaciones y satisfacen las demandas de nuestras cambiantes rutinas.

El Galaxy S21, creado para aquellos que desean un diseño liviano y una pantalla compacta, además de una batería más grande y duradera, es un dispositivo perfecto para los influencers creadores de contenido. Por esta razón, Samsung invitó a Claudio Facell, reconocido en redes sociales como “Claudinio”, quien tiene 1 millón de seguidores en la red social TikTok, a contar cómo este celular le permite desarrollar su trabajo como influencer y creador de contenido.

“Uno de los grandes avances que noté y al que le saco mayor provecho cuando arranco el día y decido si grabar, editar o hacer ambas cosas, es la cámara que me permite generar un contenido increíble y optimizar el celular al máximo”, añadió Claudinio.

Otra distinción innovadora del Galaxy S21 es la Perspectiva de Director, que permite mostrar en gran parte de la pantalla todas las tomas disponibles entre las que se puede pasar de una a otra durante la grabación con solo tocarlas. Asimismo, tiene un recuadro de vista previa donde se pre-visualiza cuál es la imagen que va quedando en el video final grabado o en vivo.

“La Perspectiva de Director fue algo que me atrajo de este nuevo cambio, tiene una calidad increíble para generar contenidos Épicos. Puedo jugar con los tres lentes que tiene mi smartphone, hacer zoom o alejar en una misma toma y no necesito otros celulares para lograrlo. Incluso, me permite subir todo desde el mismo dispositivo, algo que no hacía antes y que me facilita mucho el trabajo”, comentó Claudinio. El influencer explicó que con el Galaxy S21 puede grabar videos y editarlos con el editor que viene predeterminado en el celular sin necesidad de perder tiempo y luego subirlos a la plataforma, lo que le permite evitar la pérdida de calidad.

Claudinio destacó que para un influencer creador de contenido es fundamental que el equipo cuente con una batería que ofrezca mucha autonomía y que tenga una buena cámara. Argumentó que con el Galaxy S21 se puede llegar fácilmente al final del día tras utilizarlo en redes sociales, navegar por internet o inclusive, ver varios vídeos en YouTube. “Puntualmente para TikTok la cámara 8k del Galaxy S21 tiene una calidad impresionante, tanto en iluminación artificial, como en luz solar. Eso nos permite una excelente eficacia en el live y nos da un mayor rendimiento, ya que los seguidores cada vez buscan más este tipo de contenido y son más exigentes”, añadió Claudinio.

Por otra parte, Claudinio expresó que “teniendo un S21 el abanico de posibilidades es enorme, no es necesario nada más”. Concluyó que contar con todas las funciones que brinda este smartphone innovador en tu propia mano profesionaliza el trabajo, porque “graba en calidad 8k y eso es impresionante”.

Para quienes recién comienzan o aquellos que están en duda sobre participar en la red social TikTok, el influencer comentó: “la función del gesto de levantar la mano para iniciar el temporizador es un recurso fabuloso, lo utilizo no solo para filmar sino para sacarme fotos cuando estoy solo y no tengo quien me ayude”. Función que Claudinio considera vital en estos momentos que nos encontramos en nuestras casas y necesitamos de este tipo de herramientas que faciliten nuestro trabajo.

Además, destacó la calidad de los micrófonos del S21, que le permiten grabar videos épicos: “Otra de las funciones que resalto de este smartphone es poder elegir el micrófono que quiero usar a través de otro dispositivo mediante bluetooth o conexión USB. En este momento estoy usando un micrófono profesional para crear nuevos contenidos, esto me da una calidad increíble y es fabuloso, hace que no necesite más nada que mi propio teléfono, es como tener una computadora y una cámara filmográfica al mismo tiempo.”

Al finalizar, el reconocido influencer expresó cuáles son sus pilares como creador de contenido y dio recomendaciones a quienes empiezan: “apuntar a ser uno mismo y estar muy pendiente a las tendencias y lo que está sucediendo, es vital para comenzar en esta red social”. Luego agregó que se debe “definir cuál es la meta a la hora de dedicarse a esto, tener actitud y ser siempre positivo. Todo esto se verá reflejado en las personas y hará que nos sigan”.