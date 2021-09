Dress Code: Looks copados para que vayas a tus eventos con toda la onda

Paulina Fratti, de profesión Ingeniera Agrónoma pero quien ha estado siempre vinculada al mundo de la moda y las grandes marcas Nacionales, crea Dress Code, un lugar en donde la mujer, especialmente la melense, podrá encontrar la mejor solución para vestirse de la manera adecuada para cualquier evento.

Con talles variados y prendas que van desde lo clásico hasta de las más jugadas, se podrá asistir y probar las que más gusten, y alquilar las mismas a precios increíbles.

Conversamos con Paulina, quien lleva esta nueva modalidad a la ciudad de Melo, y que por supuesto conlleva nuevas experiencias en la moda de aquella ciudad.

¿Cómo surge Dress Code?

Dress Corde surge primero por mi pasión por la moda y por la coquetería, y con base en eso, de las ganas de hacer algo que se relacionara con ese mundo pero de una manera diferente, tenía claro que no quería poner una boutique común, quería apostar por emprender en la ciudad donde voy a estar radicada algo que hiciera ruido y que cambiara un poco la manera de vivir la previa de un evento en la mujer de Melo, brindándole una solución.



¿A que público apunta?

Apunta a todas las mujeres que se quieran ver hermosas y diferentes en cada ocasión de una forma innovadora e inteligente. Dress Code va a tener talles desde el XS hasta el 4XL y una variedad de prendas que van desde lo más clásico hasta looks más extravagantes para aquellas más jugadas, así que apuntamos a todas las personalidades y a todos los cuerpos.



¿Qué expectativas tienes al respecto?

Tengo las expectativas más lindas, estoy poniendo mucha energía en esto, lo estoy haciendo desde el corazón, encargándome de todos los detalles de manera personal y pensando en como me gustaría que fuera mi experiencia como cliente para poder satisfacer a todas aquellas que decidan recurrir a Dress Code.

Espero que la mujer de Melo pueda coparse con esta modalidad, que le resulte práctica y le facilite la vida a la hora de pensar en que ponerse para un evento.



¿Cómo funciona el alquiler?

Facilísimo! El local va a estar abierto de martes a viernes para que puedan ir a elegir y probarse lo que quieran, ahí mismo lo señan y lo retiran el viernes o el sábado del evento, en ese momento abonan el costo del alquiler y la seña que habían dejado antes pasa a quedar como garantía para Dress Code, el lunes siguiente cuando devuelvan el vestido, si éste esta tal cual lo alquilaron y no sufrió ningún deterioro la seña se le devuelve en ese momento.

Los vestidos no los tienen que lavar, nosotros nos encargamos de eso.



¿Qué tenés para decirle a la mujer que esta leyendo esta nota? Por que tiene que elegir alquilar un vestido en Dress Code?

Que venga a Dress Code que tenemos prendas para todos los gustos, que viva la experiencia de elegir el look para su evento de una manera diferente, que ahorre dinero y que se vea espléndida y siempre diferente por menos de la mitad de lo que gastaría si fuera a comprarse un vestido nuevo, además de que evita archivar vestidos que compraría para una sola ocasión y no volvería a usar, como nos ha pasado a todas.

Las espero!

Modelos: Luciana Silvera y Camila Olivera

Estilismo: Vicky Ramos Ortiz

MakeUp: Gabriela Da Silva

Instagram: dresscode.uy