El laboratorio Genera ofrece pruebas específicas que brindan información relevante sobre el organismo, de utilidad para combatir las altas temperaturas.

Uruguay – 24 de enero de 2022. Genera, el primer laboratorio de Latinoamérica especializado en genómica personal ofrece, entre otras opciones, una plataforma de pruebas de salud personalizada que permite tomar precauciones ante la llegada de las altas temperaturas veraniegas, diseñando un plan de alimentación saludable a medida que acompañado por una buena hidratación, resulta fundamental para el bienestar.

Cuando transpira, el cuerpo humano elimina sales y minerales que necesita para funcionar adecuadamente. Por eso es importante la hidratación antes de llegar a la sed, recomendándose consumir tres litros de agua a diario.

Una forma de combatir la deshidratación es comer frutas y verduras, sobre todo de estación, que en su composición tienen agua, o alimentos proteicos como carnes magras o clara de huevo, que contienen pocas calorías, proporcionan una mayor saciedad y otorgan los aminoácidos necesarios para formar proteínas de alta calidad biológica.

Las frutas y las verduras son ricas en vitaminas, minerales y agua. El durazno (vitaminas A, C, B1, B2 y B6), la naranja (vitaminas C y A), la sandía (vitaminas B6 y B1), el melón (vitamina B6 y B3), el tomate (vitaminas B1, B2, B5 y C14) y la lechuga (vitamina C), recomponen las propiedades que el organismo necesita en días de temperaturas sofocantes.

Genera, a través de su producto Genera Nutri, permite a las personas acceder a la posibilidad de tener una alimentación planeada y a medida, teniendo en cuenta las características genéticas. De este modo, la persona puede descubrir cuál fruta sería más favorable a tu genética, o si tiene deficiencias de alguna vitamina en particular.

De la misma manera, puede seguir este proceso con el resto de los alimentos. Por ejemplo, los cereales integrales, como avena (vitaminas B1, B2 y B6), centeno (vitamina B1, B2, B3, B5 y B9), quinoa (B1, B2, B3, B9 y E), o arroz integral (vitamina B3) son un buen complemento porque son ricos en fibra y bajos en azúcares y sales, por lo cual mejoran la digestión, colaboran con la pérdida de peso y reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Las carnes magras, como el lomo, el peceto o el cuadril, tienen gran cantidad de proteínas y no aportan grasas innecesarias, y los lácteos descremados, como leche, quesos o yogur, brindan proteínas, calcio, fósforo y vitamina D.

Genera Nutri analiza cómo el cuerpo absorbe e interactúa con determinados nutrientes y vitaminas, así como la eficacia de algunas dietas. Con esa información, la persona podrá crear una dieta personalizada en base a las necesidades específicas de su organismo, conociendo además si es intolerante a la lactosa, el metabolismo del folato, la ingesta de azúcares, la eficacia de seguir una dieta baja en carbohidratos, entre otros aspectos.

Es necesario tener en cuenta, por otro lado, que además de las características genéticas y la alimentación, existen otros factores que pueden interferir en el metabolismo de una persona, como los psicológicos y el uso de medicamentos.

En tiempos de altas temperaturas se recomienda evitar panificados, frituras y golosinas. Para mantener el cuerpo bien hidratado es clave tomar líquido suficiente, preferentemente agua, ya sea en caldos o infusiones frías.

Hay alimentos y bebidas que es mejor evitar, entre ellos el alcohol y la cafeína, debido a que son diuréticos que provocan que crezca la pérdida de agua. En caso de que la persona tenga vómitos o diarrea a causa de deshidratación es fundamental la reposición de líquidos y, ante cualquier duda, recurrir a un médico.

Pero no solamente Genera Nutri es ideal para tener en cuenta ante las olas de calor. Adicionalmente, Genera Fit puede ser de gran utilidad para mejorar el rendimiento físico y evitar las lesiones, ya que permite conocer cómo cada cuerpo se adapta a los diferentes tipos e intensidades de actividad física. Brinda, además, información relevante sobre la resistencia física, la respuesta al ejercicio, el riesgo de obesidad o el índice de masa corporal, entre otros datos.

A partir de los resultados, la persona puede elaborar entrenamientos personalizados y eficientes. Genera recuerda que factores como la dieta, el historial de enfermedades y las condiciones ambientales –como las olas de calor- pueden afectar el rendimiento físico.

Por último, Genera Skin se convierte en el nuevo aliado en el cuidado de la piel, ya que a partir del ADN de las personas ofrece datos relevantes con respecto a la sensibilidad a la luz solar, a la capacidad antioxidante, o sobre la deficiencia de vitamina D o C.

Con un simple test a partir de una muestra de saliva desde la comodidad del hogar y con envío sin costo, Genera ofrece una novedosa plataforma de pruebas que brindan información relevante para la salud en solo treinta días.

Sobre Genera

Genera es el primer laboratorio de Latinoamérica especializado en genómica personal que ofrece una plataforma de pruebas de ancestralidad y de salud personalizada. Desde 2010, hemos invertido en investigación y desarrollo para hacer que las pruebas genéticas sean más accesibles para las personas y promover el bienestar a través del autoconocimiento. Conocé más en https://genera.com.uy/