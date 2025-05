Con gran éxito se llevó a cabo la elección de Miss Paysandú Bethel 2025, evento clasificatorio para Bethel Model Glam internacional.

Resultados por categoría:

Teen Bethel Paysandú 2025:

Ganadora: Josefina Albrechd

1.ª Finalista: Agustina Sosa

Mejor Pasarela: Angelina Innamorato

Teen Elegancia: Morena Polnistik

Miss Redes Sociales: Morena Polnistik

Miss Paysandú Bethel 2025:

Ganadora: Ximena Belzarena

1.ª Finalista: Julieta Sanjurjo

Miss Elegancia: Stephanie Fontoura

Mejor Pasarela: Melani Branca

Niña Bethel Paysandú:Delfina Castillo

Princesas: Zoe Maidana, Julieta Torres y Ailén Ruiz

Equipo de Maquilladores:

•Andrew Silva

•Milka Márquez

•Belén De Lisa

Conducción del evento: Viviana Aldabe

Organización general: Dayana Medina

Escuela de Modelos Bethel Paysandú

Jurado Estuvo integrado por

Cecilia Trias, Milena Bicco, Romina Aldana, Sofía Balero, Andrew Silva, Madeline Martinez, Alexandera Guariglia

Agradecemos especialmente a las marcas que apoyaron esta producción:

Xime Dulces Creaciones, Gran Hotel Paysandú, Omega Printmaster, Free Shop Paysandú, Encantos Personalizados, Plotex, Texlite Uy, Roma for You, Punto Com, Homini, Ideando, Centro Estético Mooom, Pet Zomi, La Estampa Grabados, Leo Burger, Zehico, Gabriela Assanelli, Stop Cotillón, Mac Fiestas, Organic Pro, Adi Store, Instituto de Danza Guariglia, Avita, Karal , Revolution Leonardo Falcone, Nova

Asimismo, expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Intendencia de Paysandú por el apoyo brindado para la realización de este evento.