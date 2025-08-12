Enith Sebastien fue seleccionada para representar a su país en Miss Trans Star Internacional, un certamen que celebra la diversidad y el talento de la comunidad trans a nivel mundial. La participante destaca que su elección fue basada en su presencia escénica, preparación y compromiso con la visibilidad y los derechos del colectivo. Para ella, representar a Uruguay es un orgullo y una oportunidad para mostrar la fuerza y dignidad de las mujeres trans uruguayas, además de visibilizar sus luchas y sueños.

Asimismo, la joven expresa que, aunque la comunidad trans posee gran resiliencia, aún enfrenta barreras estructurales que requieren políticas públicas efectivas, acceso a salud, oportunidades laborales y educación inclusiva. Como proyecto personal, propone la creación de una residencia para adultos mayores del colectivo LGTBIQ+, un espacio que garantice un envejecimiento digno, libre de discriminación y con atención integral. La iniciativa busca ofrecer un hogar con actividades culturales, contención emocional y espacios de socialización, trabajando en conjunto con organizaciones sociales y profesionales para hacerla realidad. Este proyecto refleja un acto de justicia y amor hacia quienes han sido invisibilizados y busca promover la inclusión y el respeto en todas las etapas de la vida.

Foto: Richard Sosa

¿Cómo fuiste seleccionada para representar a Uruguay en Miss Trans Star Internacional?

Fui seleccionada a través de un proceso de evaluación que consideró no solo mi presencia escénica y preparación, sino también mi compromiso con la visibilidad y los derechos de la comunidad trans. Me siento honrada de haber sido elegida para llevar la bandera de Uruguay en un certamen que celebra la diversidad y el talento trans a nivel internacional.

¿Qué significa para ti representar a Uruguay en esta instancia?

Representar a Uruguay en Miss Trans Star Internacional es un inmenso orgullo y una gran responsabilidad. Es la oportunidad de mostrarle al mundo el talento, la fuerza y la dignidad de las mujeres trans uruguayas. También es una plataforma para visibilizar nuestras luchas, nuestras historias y, sobre todo, nuestros sueños.

Foto: Richard Sosa

¿Qué opinas sobre la comunidad trans y aquellos elementos necesarios para+ fortalecer el sistema?

La comunidad trans tiene una gran capacidad de resiliencia, pero aún enfrentamos muchas barreras estructurales. Para fortalecer el sistema necesitamos políticas públicas efectivas, acceso real a la salud integral, oportunidades laborales dignas y educación inclusiva. También es fundamental que se nos escuche y se nos permita liderar nuestros propios procesos.

¿Qué tipo de proyectos personales tienes como reina para aportar a la comunidad?

Uno de los proyectos que más me conmueve y que quiero impulsar durante mi reinado es la creación de una residencia para personas mayores del colectivo LGTBIQ+. Muchas veces hablamos de inclusión y derechos en el presente, pero olvidamos que también debemos garantizar un envejecimiento digno, respetuoso y acompañado para quienes han abierto camino con tanta valentía.

Foto: Richard Sosa

Esta residencia no sería solo un lugar de cuidado, sino un verdadero hogar. Un espacio libre de discriminación, donde las personas mayores puedan vivir con orgullo su identidad, con acceso a atención médica integral, contención emocional, actividades culturales y espacios de socialización. Muchos adultos mayores del colectivo enfrentan el aislamiento, la soledad o incluso la necesidad de volver al clóset en residencias tradicionales, por miedo a ser rechazados. Eso es algo que debemos cambiar.

Mi idea es trabajar en conjunto con organizaciones sociales, profesionales de la salud, psicólogos, trabajadores sociales y entidades públicas para hacer realidad este proyecto, comenzando con una campaña de concientización y luego avanzar hacia la obtención de recursos y la viabilidad legal y arquitectónica del espacio.

Creo que cuidar de quienes estuvieron antes que nosotros también es una forma de militancia, y este proyecto representa un acto de justicia y amor para quienes han sido históricamente invisibilizados.