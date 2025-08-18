En el marco de la conmemoración del Día del Niño, la Academia PM Trinidad llevó adelante un desfile que combinó moda, entretenimiento y alegría para toda la familia.

Las modelos lucieron lentes de Óptica Modernel y los delicados accesorios de G y G, presentados en una colección completamente hecha a mano. Las más pequeñas tuvieron su momento en la pasarela vistiendo las coloridas propuestas de Lapachitos, mientras que las adolescentes desfilaron los diseños de Anhelos Indumentaria, dando paso al cierre del evento con la elegancia de la marca Venancio.

La conducción estuvo a cargo de Paola Molina, acompañada por la musicalización del DJ Diego Bornia, quienes aportaron dinamismo y frescura a la jornada.

Al finalizar, la empresa RDC sorprendió a los más chicos con un obsequio de golosinas, gesto que fue recibido con entusiasmo por todos los presentes.

Paola Molina, referente de la Academia, agradeció especialmente a Eat Full Trinidad por brindar el espacio y a todas las marcas por sus valiosos aportes y obsequios que hicieron posible esta celebración.

El desfile se consolidó como una propuesta que unió moda, creatividad y diversión, dejando en claro que el Día del Niño es una oportunidad ideal para festejar con estilo y alegría.