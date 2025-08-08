Este sábado 16 de agosto, a las 20:00 horas, el Gran Hotel Paysandú se vestirá de gala para recibir la primera edición de Miss Turismo Bethel Paysandú 2025, un evento que fusiona moda, espectáculo y turismo, organizado por Dayana Medina, reconocida coordinadora de la Escuela de Modelos Bethel Paysandú.

Con más de seis años de trayectoria formando modelos y produciendo eventos de alto nivel en el departamento, Dayana Medina ha posicionado la escuela en el corazón del Gran Hotel Paysandú, sede oficial de esta velada única.

Show de Apertura: A cargo del Instituto de Danza Guariglia

Pasarela “Moda Tendencia”: Presentación exclusiva de la nueva temporada de Luisa Fashion Woman, de la empresaria Luisa del Palacio.

Show en Vivo, Sorteos – Stand – Espacios interactivos para marcas y visitantes

Marcas y colaboradores

Luisa Fashion Woman

Lupidilorenz

Free Shop Paysandú

Moom Centro Estético

Andrea Tilman – Asesora de Imagen

Uruguay Mil Rutas

Mac Fiesta Cotillón

Bloom Florería

Gassanelli

Karal

Orgánic Pro

Good Fitness

TROUVILLE Paysandú

Jurado de Misses

Denira Martinez

Milena Bicco

Ximena Belzarena

Equipo de Belleza

Andrew Silva

Milka Márquez

Belén de Lisa

Pía Aliandre Ruiz

Premios

Las reinas de Miss Turismo Bethel Paysandú 2025 recibirán:

Banda, corona, trofeos y medallas

Viaje e Importantes premios de nuestros

El Comité de Jurados

Contaremos con la participación de destacadas figuras

Alexandra Guariglia

Cecilia Chirigliano

Paola Hernández

Gabriela Assaneli

Luisa del Palacio

Andrea Tilman

Antonella Arbelo

Invitación

Invitamos a prensa, autoridades y público en general a ser testigos de este gran espectáculo que promete realzar el turismo y la moda local. ¡No te lo pierdas!

Entradas en puerta $300

Reservas al 091 026 723