Este sábado 16 de agosto, a las 20:00 horas, el Gran Hotel Paysandú se vestirá de gala para recibir la primera edición de Miss Turismo Bethel Paysandú 2025, un evento que fusiona moda, espectáculo y turismo, organizado por Dayana Medina, reconocida coordinadora de la Escuela de Modelos Bethel Paysandú.
Con más de seis años de trayectoria formando modelos y produciendo eventos de alto nivel en el departamento, Dayana Medina ha posicionado la escuela en el corazón del Gran Hotel Paysandú, sede oficial de esta velada única.
Show de Apertura: A cargo del Instituto de Danza Guariglia
Pasarela “Moda Tendencia”: Presentación exclusiva de la nueva temporada de Luisa Fashion Woman, de la empresaria Luisa del Palacio.
Show en Vivo, Sorteos – Stand – Espacios interactivos para marcas y visitantes
Marcas y colaboradores
Luisa Fashion Woman
Lupidilorenz
Free Shop Paysandú
Moom Centro Estético
Andrea Tilman – Asesora de Imagen
Uruguay Mil Rutas
Mac Fiesta Cotillón
Bloom Florería
Gassanelli
Karal
Orgánic Pro
Good Fitness
TROUVILLE Paysandú
Jurado de Misses
Denira Martinez
Milena Bicco
Ximena Belzarena
Equipo de Belleza
Andrew Silva
Milka Márquez
Belén de Lisa
Pía Aliandre Ruiz
Premios
Las reinas de Miss Turismo Bethel Paysandú 2025 recibirán:
Banda, corona, trofeos y medallas
Viaje e Importantes premios de nuestros
El Comité de Jurados
Contaremos con la participación de destacadas figuras
Alexandra Guariglia
Cecilia Chirigliano
Paola Hernández
Gabriela Assaneli
Luisa del Palacio
Andrea Tilman
Antonella Arbelo
Invitación
Invitamos a prensa, autoridades y público en general a ser testigos de este gran espectáculo que promete realzar el turismo y la moda local. ¡No te lo pierdas!
Entradas en puerta $300
Reservas al 091 026 723