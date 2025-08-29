En el nuevo salón RO ROOFTOP, ubicado en Parque Rodó, Bethel, la Escuela de Modelos con más egresados del país, celebró su esperado desfile con sus alumnas de Montevideo. El evento, conducido por Álvaro Padín, Director General de Bethel Spa, reunió a público y prensa para disfrutar de una velada dedicada a la estética y la proyección profesional de las jóvenes modelos.

La ambientación musical estuvo a cargo de DJ Fernando Núñez (@fer_gnunez), quien aportó energía y ritmo para acompañar cada paso del desfile. Las modelos presentaron la colección de la reconocida marca internacional Punto Red, dirigida por Silvana Miguez. Bajo su nueva colección Primavera 2025, las pasadas destacaron tendencias como calados, pantalones de jeans anchos y campana, así como shorts en jeans engomados que se convirtieron en la gran atracción de la noche. Punto Red, fiel a su sello de moda de edición limitada, mantiene su apuesta por la exclusividad y la vanguardia.

El evento mostró un trabajo coordinado hasta el más mínimo detalle por Lucero Aviega, docente de Bethel en Montevideo, quien asumió la organización general. También se destacó la labor de Cecilia Trías, docente de la Escuela en Ciudad de la Costa, encargada de registrar los momentos del desfile para difusión en redes sociales. El respaldo profesional fue notable gracias al equipo de NetUruguay, con Richard Sosa a la cabeza, director de la empresa y habitual acompañante de los desfiles y eventos de Bethel en todo el país.

El conjunto Bethel agradece profundamente el apoyo de los padres y madres que confían a sus hijos a la escuela, permitiendo que muchos sueños de brillar en las pasarelas se hagan realidad. Asimismo, se expresan agradecimientos a Marcel Burgos, director de Ro Rooftop by Rodelú, y a su gerente Fede Leal, por su apoyo incondicional, que contribuyó a que el evento mantuviera un alto nivel de profesionalismo.

Con este desfile, Bethel refuerza su posición como plataforma formativa y de proyección para las jóvenes que buscan convertir su esfuerzo en una carrera en el mundo de la moda.