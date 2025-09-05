La reconocida conductora argentina Vanina Balena se suma a la grilla de Canal 11 Punta del Este

con su programa Mi Mejor Versión, que ya transita su tercer año consecutivo.

A partir del domingo 7 de septiembre, a las 17:30 hs, los uruguayos podrán disfrutar de un magazine para toda

la familia, un ciclo que divierte, inspira y motiva.

– Vanina, ¿qué significa para vos que Mi Mejor Versión llegue a la televisión uruguaya?

Es un paso enorme y una alegría inmensa. Uruguay siempre me recibió con los brazos abiertos, y ahora tener la oportunidad de compartir este programa en la pantalla de Canal 11 es un sueño cumplido. Es la posibilidad de llegar a más hogares con un mensaje positivo.

– El programa ya lleva tres años al aire, ¿qué sentís que lo hace especial?

Mi Mejor Versión no es solo un programa, es un encuentro con el espectador para trasmitirle que si se puede, para contagiarlo de energía positiva. Para recordarle que se ame, que se perdone, que cada instante puede elegir distinto. Para dejarle siempre un mensaje que pueda guiarlo a su mejor versión.

– ¿Qué podrán esperar los televidentes uruguayos cada domingo a las 17:30?

Es un programa para llenarlos de energía y para toda la familia. Arranca con música y bailando, con una canción creada especialmente para levantar el ánimo desde el primer minuto. Los televidentes van a encontrar entrevistas a famosos, a especialistas, moda, tips, consejos, y también un espacio de motivación. Y como cierre, siempre dejamos una frase positiva, para que cada espectador se lleve un mensaje inspirador a casa.

– ¿Cómo vivís este crecimiento profesional que ahora cruza fronteras?

Con mucha gratitud. Cuando uno trabaja desde la pasión, las puertas se van abriendo. Este desembarco en Uruguay significa seguir creciendo, pero sobre todo compartir lo que hago con un nuevo público. Y Uruguay que para mi es especial, es mi segunda casa. Cada vez que cruzo a conducir desfiles no me quiero ir. Era un sueño que anhelaba ser parte de la Televisión Uruguaya.

– ¿Un mensaje final para el público de Uruguay?

Que los espero cada domingo por la pantalla de Canal 11. Prometo que juntos vamos a compartir un espacio que nos invite a ser nuestra mejor versión.

Mi Mejor Versión, con la conducción de Vanina Balena, se estrena el domingo 7 de septiembre a las 17:30 hs por la pantalla de Canal 11 de Punta del Este.

