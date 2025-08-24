Con un ambiente festivo y nostálgico, Melo celebró por cuarto año consecutivo el Día de la Nostalgia en el Paseo de Compras, que se ha consolidado como escenario emblemático de la ciudad. Por segunda ocasión, este paseo fue el centro de una jornada que combinó tradición, moda y emprendimientos locales.

La jornada incluyó una atractiva feria de emprendedores y artesanos en la calle Colón, complementada por un espectacular desfile de modas dentro del Paseo de Compras. El desfile contó con la participación de modelos de la Escuela de Vicky Ramos Ortiz y mostró cinco marcas locales: Adela Store, Perfect to me Woman, Queen Landia, Gema Boutique y Mi Sueñito Alquiler de Vestidos. La propuesta dinámica y colorida se inspiró en diferentes décadas para reforzar la esencia de la fiesta de la Nostalgia.

Entre los invitados y artistas destacaron Candombearte, Unidos por el Samba, GRES Juana de Melo, Escuela de Candombe, Brisa Sosa, Robert Reys y Estudio Lexa, que aportaron ritmo y diversidad cultural al evento. La conducción estuvo a cargo de David Goncalves y Sandra Carrecelas, quienes dieron fluidez a las presentaciones y desfiles.

El apoyo institucional fue destacado: la Intendencia de Cerro Largo brindó un respaldo inmenso, y la Dirección de Ferias, a cargo de Lucas Fernández, junto a la Dirección de Eventos, bajo la coordinación de Fabián Martínez, colaboraron para que la jornada resultara un éxito. La organización estuvo a cargo de Vicky Ramos Ortiz Escuela de Modelos y Maquillaje y Camila Brum de Red de Emprendedores, quienes articularon la participación de marcas, artistas y público.

La jornada, que fusionó tradición y emprendimiento local, dejó una marca de cohesión comunitaria y mostró el potencial cultural y comercial de Melo para futuras celebraciones.

Maquillistas:

Mara Campelo

Ana Laura Ramírez

Alexandra Machado

Romina Correa

Ana de Los Ángeles

Los peinados fueron a cargo de Alice Ramos del salón “Encanto Perfecto”.