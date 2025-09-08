Montevideo. El evento Fashion Show para celebrar el segundo aniversario de Modelaje Studio, bajo el lema «El Futuro está aquí», sorprendió a los asistentes con pasadas temáticas diseñadas para cada grupo de la academia. El espectáculo reunió a más de 60 participantes en la pasarela, destacando la diversidad y la creatividad de las jóvenes modelos.

La actividad, realizada en el Hotel Esplendor Montevideo, reunió a representantes de cinco grupos de la academia, cada uno con un estilo y concepto propio que aportó dinamismo y variedad al desfile. El público pudo disfrutar de una muestra de talento en crecimiento y de una puesta en escena cuidada que reflejó la visión contemporánea del modelaje.

El evento constituyó una celebración de dos años de trayectoria para Modelaje Studio y una muestra del compromiso de la institución con la formación y la proyección de nuevas figuras en la escena local.