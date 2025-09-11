Montevideo, 10 de septiembre de 2025. Valeria Baladán, de Montevideo, fue elegida ganadora de Miss Universo Uruguay 2025 en la final realizada este miércoles en el Esplendor Wyndham Montevideo. Carolina Moreira, de Cerro Largo, obtuvo la segunda ubicación y Perla Barrera, de Maldonado, quedó en tercer lugar.

El certamen contó con el apoyo de múltiples marcas y firmas del sector, entre ellas Rhodium, Dolce Ragazza, Vizzano, Stanley, Marcia MakeUp Studio, Pippos, Stefani Real Diseñadora, British Institute, Al Paso Telas, Janeth Sánchez y Catrina Filgueira Estilistas, Elizabeth López Etiqueta y Protocolo, Jorge Severo, Stephnie Salazar y Victor Angel.

En la selección inicial, el jurado anunció un top 10, para luego reducirlo al top 5. Entre las finalistas estaban Jessica Lemes (San José), Perla Barrera (Maldonado), Carolina Moreira (Cerro Largo), Valeria Baladán (Montevideo) y Melisa Benítez (Treinta y Tres). Posteriormente, el top 3 quedó conformado por Baladán (ganadora), Moreira (primera finalista) y Barrera (tercera).

La corona fue entregada por Yanina Lucas, quien realizó su último desfile como Miss Universo Uruguay 2024.

La gala se llevó a cabo ante un público que llenó las instalaciones del recinto y fue conducida por Lucía Piñeyro Lima y Alejandro Martínez.

Organización: CNB Uruguay atarvés de si director Yeisson Coronado